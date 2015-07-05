(İGO Primo) Global cfg dosyası hatası çözümü

Global cfg dosyası hatası nasıl düzeltilir

Android işletim sistemli telefonlar hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Navigasyon uygulamalarında profesyonellerinden bir tanesi olan İGO Primo, başarılı yol tarifleri ile çok kullanılmaktadır.

İlk kez bu navigasyon uygulamasını yükleyenler Global CFG hatası aldığında nasıl yapacağını bir türlü çözemiyor. Haftalarca bu sorunu araştıranlar olduğunu öğrendik.Teknoscrool.com olarak sizlere 2 dakikada bu çözümün nasıl yapıldığını anlatacağız

İnternet mevcut olan İGO Primo uygulamasını telefonunuza kurduktan sonra Global cfg dosyası hatası alıyorsanız yapacağınız tek şey telefon hafızasına girip İGO klasörünü silmekdir. Daha sonra programınız sorunsuz olarak çalışacaktır. Eğer tekrar ediyorsa bir kez daha aynı adımları yapınız. Eğer uygulamayı telefon hafızasına kuruyorsanız, hafıza kartından bu sefer igo klasörünü siliniz.Bu çözüm denenmiştir.

Not: Eğer uygulama hatası almaya devam ediyorsanız lütfen yorum yazarak ulaşın ve yardımcı olalım.

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