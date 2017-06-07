Huawei Y7 Prime özellikleri

Huawei markası akıllı telefon dünyasında birçok modeli bulunmaktadır.Bunlardan bir tanesi Huawei Y7 Prime sessiz sedasız tanıtıldı.

Bu modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir netlik bulunmuyor.Biz Huawei Y7 Prime teknik özelliklerine kısaca bakalım;

Büyük ekranlı bir telefon kullanmayı seviyorsanız Huawei Y7 Prime 5.5 inçlik 267 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 4000 mAh’lık oldukça yüksek kapasiteli bir batarya desteklemektedir.Huawei Y7 Prime arka kamerası 12 MP, ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğündedir.

İşlemci performansına baktığımızda ise 1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 yonga seti bulunmaktadır.3 GB RAM ile oldukça hızlı ve akıcı bir performans sağlamaktadır.32 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.İnternet hızı olarak ise CAT 4 teknolojisi bulunmaktadır.Parmak izi okuyucusu ve çift hat özelliği ile Huawei Y7 Prime modeli orta segment kategorisinde incelenmesi gereken modeller arasında yer almaktadır.

Huawei Y7 prime satış fiyatı belli olduktan sonra sizleri bu konu üzerinden ekstradan bilgilendireceğiz.Huawei Y7 Prime yorumlarınızı bekliyoruz

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