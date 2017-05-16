Huawei Y3 (2017) teknik özellikleri

Huawei’nin yeni modeli Y3 (2017) sessiz sedasız tanıtıldı.Bu telefonun özellikleri orta altı segment seviyesindedir.4.5G destekli olup akıllı telefonu çok fazla aktif kullanmayanlar için başarılı bir model olduğunu söyleyebiliriz.

İsterseniz Huawei Y3 (2017) teknik özelliklerine kısaca bakalım;

İlk olarak 5 inçlik 196 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir ekran bulunmaktadır.Bu model emotion UI 4.1 arayüzü kullanmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 64.42’lik bir oran bulunmaktadır.Bu büyüklükteki telefonu ise 2200 mAh’lık batarya desteklemektedir.Huawei Y3 (2017) kamera olarak 8 megapiksellik bir arka kamera ve 2 megapiksellik ön kamera bulunmaktadır.İşlemci gücü olarak 1.1 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli 1 GB RAM’e sahip bir MediaTek MT6737 yonga seti bulunmaktadır.8 GB’lık dahili depolama hafızası ile depolama konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz.4.5G destekliyor ve CAT 4 sınıfına sahiptir.Android’in 6.0 marshmallow sürümü ile yüklü gelecektir.

Huawei Y3 (2017) Türkiye fiyatı konusunda herhangi bir resmi bir açıklama olmadığı için rakam veremiyoruz.

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