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Huawei WhatsApp ve Mesajlar kilitli ekranda bildirim gözükmüyor

tarafından 11 Mart 2017 Tarihinde eklendi

Bir ziyaretçimiz Huawei modeli hakkında bize gelen sorusunu yanıtlamak istedik.Aslında bu sorun sadece için değil, diğer tüm huawei modelleri için geçerlidir.

honor 7 bildirim ayarları

WhatsApp ve gelen mesajlar, telefonun kilitliyken ekrana bildirimlerin düşmediğini yazmıştır.Bildirimlerin kilitli ekrana düşmesi için bazı izinleri istediğiniz uygulamalara  vermeniz gerekmektedir.Huawei modeli kullandığı arayüz sayesinde birçok izinleri iptal edebilir ve kaldırabilirsiniz.Bu bildirimler içinde izinleri tanımlamanız gerekmektedir.Sizlere bu basit işlemin adımlarını yazmak istedik.

  • İlk olarak Ayarlar sekmesine giriş yapınız.
  • Daha sonra Bildirim Paneli ve Durum çubuğu sekmesine tıklayınız.

Açılan ekranda en üstteki “Bildirim Yöneticisi” bölümüne girdiğinizde birçok uygulama ve arayüzleri göreceksiniz.Kilitli ekrana bildirim düşmesini istediğiniz uygulamaya basınız ve resimdeki izinleri veriniz.Bu izinleri verdikten sonra telefonunuz kilitliyken bildirimler artık ekranın ortasına düşecektir.Direk gelen bildimi görmek için, bildirimi sağa kaydırmanız yeterli olacaktır.

Herhangi bir sorununuz yada ekstrada danışmak istediğiniz konu olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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