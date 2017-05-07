Huawei USB depolama olarak görmüyor! Sadece şarj oluyor

Bir ziyaretçimiz uzun zamandır Huawei modelini kullandığını ve geçenlerde bilgisayarından müzik atmak için USB şarj kablosunu taktığınızda bilgisayarı sadece telefonu şarj ettiğini ve depolama olarak görmediğini yazmıştır.

USB kablo ile telefonu bilgisayara bağladığında sadece şarj olduğunu ve onun haricinde hiçbir işlem yapamaması konusunda çözüm istemiştir.

Teknoscrool.com olarak zaten huawei kullanıcısı olduğumuz için sizlere hem yazılı hemde videolu anlatım yapmak istedik.

Huawei USB depolama olarak görmüyor

İlk iş olarak USB kablosu ile telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.Daha sonra Ayarlar-Geliştirici Seçeneklere giriş yapınız.Açılan kategorilerden USB hata ayıklaması butonunu aktif yapınız.Bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarınız telefonu gördüğüne dair uyarı verecektir.Fakat telefonuzun içeriğini görmek için son bir işlem yapmanız gerekecektir.

Bildirimlere bölümü açtığınızda yani yukarıda aşağıya ekranı kaydırın ve size Fotoğraf yada Dosya seçeneklerini sunacaktır.Siz hangi işlem için yapacağınızı seçmeniz yeterli olacaktır.

Eğer takılacağını bir yer olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Videolu anlatım (Video teknoscrool.com’a aittir.)

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)