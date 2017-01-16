Huawei (Türk Telekom) Honor 7 pil yüzdesi açma

Honor 7 modelinde bu özelliği eğer kullanmıyorsanız kesinlikle kullanmanızda fayda var.

Uzun zamandır gelen destek maillerine cevap veremiyorduk.Bugün bir ziyaretçimiz Türk Telekom Honor 7 modelini yeni aldığını ve çok başarılı bulduğunu yazmıştır.Telefonu ilk aldığı için telefonda ayarlar yapılmadığından dolayı ekranda pil yüzdesi nasıl gösterebilirim konusunda bilgi istemiştir.İlk önce teknoscrool.com olarak geç cevap verdiğimiz için özür diliyoruz.

Birçok kişi telefonlarda kalan şarj yüzdesini yüzdelik olarak seçmektedir.Bu sayede kalan şarjınızı daha rahat öğrenebilir ve gözünüzü yormayacaksınız.Türk Telekom Honor 7 pil yüzdesini göstermek için Ayarlar-Bildirim Paneli ve Durum Çubuğu sekmesinden Kalan Pil Yüzdesi butonunu aktif etmeniz yeterli olacaktır.İsterseniz kalan yüzdeyi pil simgesinin içerisinde gösterebilir yada pil simgesinin yan tarafındada gösterebilirsiniz.Bu özellik için pil yüzdesi butonun altında seçenek bulunmaktadır.Bu kategoriden istediğinizi seçebilirsiniz.

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