Huawei tamamen kilitlendi ve dondu! Zorla yeniden başlatma işlemi

Hande isimli bir bayan ziyaretçimiz Huawei Türk Telekom Honor 7 modelini kullandığında bazen komple telefonunun donduğunu, batarya çıkartılamadığı için nasıl yeniden başlatacağına dair bilgi istemiştir.

Türk Telekom Honor 7 modeli Huawei’nin performanslı ve uygun modelli bir telefonudur.3 GB RAM ile yavaşlaması ve donması çok zordur.Eğer sürekli takılma ve donma yaşıyorsanız garanti kapsamında ise kesinlikle servis göndermeniz gerekiyor.

Sorumuzun cevabına gelirsek Honor 7 modeli’nin bataryası çıkmadığı için telefon kilitlendiğinde bataryası çıkan telefonlara göre farklı bir işlem yapmanız gerekmektedir.Kilitlenen telefonu zorla yeniden başlatmak için 10 saniye süresince güç düğmesine basılı tutmanız yeterli olacaktır.Telefon yeniden başlayacaktır.Eğer telefon yeniden başlatıldıktan sonra takılma olayı tekrarlamaya devam ediyorsa hemen Huawei servisine göndermenizi tavsiye ediyoruz.Tabi göndermeden önce telefonuzun yedeğini alınız.Huawei servisine gönderdiğinizde teknisyenin eline telefon geçtiğinde açmadan direk format atmaktadır.Yani daha sonra arayıp benim telefonumda fotoğraflar,rehber,mesajlar v.s. var ne yapacağız demeyin.

Honor 7 hakkında merak ettiğiniz yada yaşadığınız sorunlar varsa bize info@teknoscrool.com yada bu konunun altına yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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