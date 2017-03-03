Huawei tam (full) yedek alma

Akıllı telefonların içinde bulunan veriler bizim için çok önemlidir.

Fotoğraflarımız,mesajlarımız,rehberimiz,uygulamalarımız v.s. v.s. hepsini aktif olarak kullanıyoruz.Özellikle öyle bir kullanıyoruz ki bir daha telefonun başına birşey gelmeyecek yada format atmayacak gibi kullanmaktayız.Çoğumuz telefonun yedeğini almaya üşenmektedir.Arada yedek almak sizi rahatlatacaktır.Akıllı telefonlarda komple yedek alma işlemi 3.parti uygulamaları ile olmaktadır.

Huawei’nin 3.parti uygulamasına ihtiyacı yoktur.Arayüzüne ait bir backup ile telefonunuzun yedeğini birkaç basit işlem ile rahatça alabilirsiniz.Teknoscrool.com olarak Huawei akıllı telefonlarda komple yedek nasıl alınabilir konusunda sizleri bilgilendirmek istedik.

İlk olarak bu işlemi yapmadan önce hafıza kartınızda yer olması gerekmektedir.Yedekleme işlemi microSD hafıza kartına yapılmaktadır.Alanı açtıktan sonra Telefonunun menüsünden Araçlar-Yedekleme sekmesine giriş yapınız.Açılan ekranda “Yeni Yedekleme” sekmesine bastığınızda telefonunuz analiz ediliyor ve yedeğini almak istediğiniz dosyaları seçerek yedekleyebilirsiniz.Kategorileri seçtikten sonra gerekli alana ihtiyacınız olan bildiriyi yukarıda görebilirsiniz.

Huawei komple yedekleme konusunda herhangi bir sorunuz olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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