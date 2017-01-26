Huawei rehber yedekleme ve yedeklenen rehberi yükleme

Akıllı telefonlarda en önemli yedekleme işlemlerinden bir tanesi ise kesinlikle rehber yedekleme işlemidir.

Telefonunuzun başına herhangi birşey geldiğinde aklınız iki şey gelmektedir.Birincisi fotoğraflar ne olacak, diğeride rehberde çok kişi vardı ne yapacağım şimdi soruları gelmektedir.Teknoscrool olarak bugün Huawei’de rehber yedekleme işlemi nasıl yapılır konusunda sizlere bilgi vermek istiyoruz.Ayrıca yedeklenen rehberi geri nasıl yükleyebileceğiniz konusunda bilgi vereceğiz.

İlk olarak Huawei’de rehber yedeklemek için Rehber‘e giriş yapınız.Açılan ekranda en alt sağ kısımda Menü sekmesine basınız.Karşınıza 4 satırlık bir ufak pencere açılacaktır.İçe/Dışa aktar sekmesine giriş yapınız.Açılan bölümde rehberinizi yedekleme işlemi ve daha önceden yapmış olduğunu rehber yedeğini tekrar telefona yüklemek için gerekli olan bölümler bulunmaktadır.

Rehberinizi yedeklemek için fotoğrafta da gözüken ” Depolama birimine aktar ” yöneticisine basmanız yeterli olacaktır.Yedekleme işlemini başlattığınızda telefon size yedeği nereye yapacağını soracaktır.Siz kendinize uygun olan bölümü seçtikten sonra Tamam tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

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