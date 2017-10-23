Huawei P9 Lite Mini özellikleri ve kişisel görüşümüz

Bir ziyaretçimiz Huawei P9 Lite mini modelini gördüğünü ve bu telefon hakkında ne düşündüğümüzü sormuştur.

Akıllı telefon dünyası derya deniz diyebiliriz.Her cebe uygun ve istediğiniz özelliklerde birçok telefon bulabiliyorsunuz.Seçenek çok olunca almakta zor oluyor.

Huawei P9 Lite Mini modelinde 5 inçlik 294 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekran bulunmaktadır.Huawei bu modelinde Emotion UI 5.1 arayüzü kullanmaktadır.Bu arayüz henüz Honor 7 modeline gelmedi.Bu telefonu 3020 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Hızlı şarj destekli değiştirelemez bataryası yer almaktadır.Kamera özelliklerine baktığımızda ise 13 megapiksel çözünürlüğe sahip arka kamerası ve 5 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.Performansa baktığımızda da 1.4 GHz hızında 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 yonga seti bulunuyor.2 GB RAM ile orta derecede bir performans sağlamaktadır.16 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD kart ile kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.Parmak izi okuyucusu ve Android 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelecektir.Android 8.0 Oreo güncellemesi alıp almayacağı konusunda bir netlik bulunmuyor.

Huawei P9 Lite Mini 1099 TL’den satılmaktadır.Kişisel görüşümüze gelirsek 1099 TL civarlarına çıkabiliyorsanız 1249 TL’ye Huawei’nin Honor 7 modelini almanız çok faydalı olacaktır.Neden derseniz performans ve grafik işlemcisi yönünde zayıf kaldığını düşünüyoruz.Artık son çıkan modeller hemen hemen 3 GB RAM’e sahipken P9 Lite Mini’nin 2 GB RAM olması dezavantaj yaratıyor.Zaten modelin ismi P9 Lite Mini olduğu için zaten çok fazla performanslı bir telefon beklememiz yanlış olacaktır.

Bazı okuyucularımız diyecek ki Huawei P9 Lite Mini ile P9 arasında hangi farklar bulunuyor.

P9 Lite modeli 5.2 inç, Mini modelinde 5 inç ekran bulunuyor.P9 Lite 424 PPI Piksel yoğunluğuna sahipken P9 Lite Mini 294 PPI yoğunluğa sahiptir.Batarya kapasiteleri ise hemen hemen aynı diyebiliriz.P9 Lite Mini ufak ekran boyutu olmasına rağmen 20 mAh daha fazladır.P9 Lite modeli 2.1 GHz 8 çekirdekli 3 GB RAM , Mini ise 1.4 GHz 4 çekirdekli ve 2 GB RAM bulunmaktadır.Diğer özellikleri ise hemen hemen aynıdır.Ufak tefek olan farkları sizlere yazmadık.Önemli olanları belirtmek istedik.

Huawei P9 Lite modeli 1199 TL ile 1249 TL aralığında satılıyor.1099 TL vereceğinize çok az daha verip Huawei P9 almanız sizin yararınıza olacaktır.Tabiki son karar sizindir.Benim için 100 TL önemli diyorsanız ve telefonu çok aktif kullanmıyorum derseniz işinizi görecektir.

Huawei P9 Lite Mini yorumları konusunda görüşlerinizi bekliyoruz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)