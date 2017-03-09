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Huawei P9 Lite (2017) fiyatı açıklandı

tarafından 9 Mart 2017 Tarihinde eklendi

(2017) fiyatı netleşti.Bu modelin satış fiyatından bahsetmeden önce isterseniz kısaca teknik özelliklerine bakalım;

huawei p9 lite 2017

İlk olarak 5.2 inçlik 424 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 69.43‘lük bir oran görmekteyiz.3000 mAh’lık hızlı şarj destekli bataryası ve değiştirelemez bataryasının olduğunu belirtmek isteriz. P9 Lite (2017) kamera özelliklerine baktığımızda ise 12 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.İşlemci gücü olarak ise 2.1 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 655 yonga seti bulunmaktadır.

3 GB RAM ile oldukça hızlı bir kullanım sunmaktadır.16 GB’lık dahili depolama hafızasının yanında eskra takabileceğiniz microSD hafıza kartı desteği ile kapasitesini artırabilirsiniz.4.5G desteği olarak ise CAT 4 sınıfını desteklemektedir.NFC ve Parmak izi okuyucusunun bulunduğunuda ek olarak belirtelim.

Huawei P9 Lite (2017) modeli 1399 TL’den satılmaktadır.

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