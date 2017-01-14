Huawei P8 Lite (2017) özellikleri ve yorumları

Huawei akıllı telefon dünyasında etkili modelleri ile dikkaleri üzerine çekmektedir.P8 Lite modeli bu sene yenilenerek kullanıcıların karşısına çıktı.

Teknoscrool.com olarak Huawei P8 Lite (201) teknik özelliklerine bakmak istedik.Bu telefon henüz Türkiye2ye gelmedi fakat geldiğinde büyük ilgi görecek.

İlk olarak karşımızda 5.2 inçlik 424 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Huawei arayüz olarak Emotion UI 5.0 kullanmaktadır.Bu arayüz oldukça kullanışlı ve keyiflidir.Huawei P8 Lite (2017) ekran gövde oranına baktığımızda ise yüzde 69.43’lük bir oran görmekteyiz.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 3000 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Hemen hemen her modelde olduğu gibi bu modelde de malesef değiştirebilir bir batarya bulunmamaktadır.Kamera özelliklerine baktığımızda ise 12 megapiksellik bir arka kamerası ve 8 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.İşlemci gücü olarak ise HiSilicion Kirin 655 yonga seti bulunmaktadır. 2.1 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemcisi ile oldukça performanslı bir kullanım sağlamaktadır.3 GB RAM ile gayet akıcı bir kullanım, ayrıca yavaşlama söz konusu olmayacaktır.16 GB’lık dahili depolama hafızasının yanısıra ekstra microsd Hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.İŞnternet kullanmayı çok seviyorsanız Huawei P8 Lite (2017) modelinde CAT 4 desteklemektedir.Yani saniyede ortalama 150 Mbps indirme hızını görebilirsiniz.NFC özelliği ve parmak izi okuyucu özelliği ile Huawei P8 Lite (2017) modelinin Türkiye’ye ne zaman geleceğine dahir net bir bilgi bulunmamaktadır.

Huawei P8 Lite (2017) Ekran Boyutu 5.2 inç Ekran Çözünürlüğü 1080×1920 (FHD) Piksel Yoğunluğu 424 PPI Kullanıcı Arayüzü Emotion UI 5.0 Ekran/Gövde Oranı 69.43 Batarya Kapasitesi 3000 mAh Değişir Batarya Yok Arka Kamera 12 MP Ön Kamera 8 MP Yonga Seti Hisilicon Kirin 655 CPU Çekirdeği 8 çekirdek CPU Frekansı 2.1 GHZ Bellek (RAM) 3 GB Dahili Depolama 16 GB MicroSD destek Var Ağırlık 147 Gram 4.5G Teknolojisi CAT 4 İşletim Sistemi Nougat 7.0 NFC Var Kızılötesi Yok Parmak İzi Var

Teknoscrool.com olarak bu modelin oldukça başarılı olduğunu düşünüyoruz.Orta segmentte üst seviye bir performans alabilirsiniz.Gördüğümüz eksikler arasında CAT 4 yerine en az CAT 6 olması gerekiyordu.Ayrıca kızılötesi özelliği çok önemli bir gereksinim değil fakat olduğu zamanda sıklıkla kullanılan bir özelliktir.

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