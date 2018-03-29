Huawei P20 Pro Türkiye satış fiyatı tahminleri

Huawei’nin yeni amiral gemisi P20 Pro fiyatı merak ediliyordu.

Üst segment özelliklere sahip olan Huawei P20 yurtdışı fiyatı 899 Euro olacağı belirtiliyor. Huawei P20 ise 649 euro civarlarında satılacak. Huawei P20 Pro modelinin en dikkat çekici özelliği ise 3 adet arka kamerası bulunmasıdır. 40 megapiksellik ana arka kamera, 20 megapiksellik monochrom ve 8 megapiksellik telefoto kamerası yer alıyor. Üçüncü arka kamera 3X optik zoom sağlamaktadır. Bu özellikte bir akıllı telefon önemli yer tutmaktadır. Ayrıca selfie çekmeyi çok seviyorsanız 24 megapiksellik ön kamera bulunmaktadır. Bu ön kamera F2.0 diyafram açıklığına sahiptir.

Huawe P20 Pro Türkiye’ye ne zaman geleceğine ve Türkiye satış fiyatı konusunda ise malesef net bilgi bulunmamaktadır. Büyük ihtimal Huawei P20 Pro Türkiye satış fiyatı 5500 TL ile 6000 TL arasında olması beklenmektedir. Tabi bu fiyatlar ile ne kadar ilgi görecek bilmiyoruz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)