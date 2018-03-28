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Huawei P20 Pro ile Galaxy S9 Plus farkları

tarafından 28 Mart 2018 Tarihinde eklendi

tanıtıldıktan sonra üst segment özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti.

tutkunları hemen ile aralarındaki farkı merak etmektedir. Teknoscrool.com olarak Huawei P20 Pro ve Samsung arasındaki farklardan bahsetmek istiyoruz. Daha önceki karşılaştırma yazılarımızı incelediyseniz tablo olarak karşılaştırma yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yazı ile yazdığımızda uzun ve sıkıcı bir konu olmaktadır.

Genel olarak baktığımızda performans olarak hemen hemen aynı diyebiliriz. Huawei P20 Pro kamera donanımı ile ön plana çıkıyor. P20 Pro modelinde 3 adet arka kamera bulunuyor. Ön kamera çözünürlüğüde üstünlük sağlamaktadır. Huawei P20 Pro’nun bizce tek eksik tarafı microSD hafıza kartı desteklememesidir. Galaxy S9 Plus hafıza kart desteği sunmaktadır.

Fiyat olarak ise şimdilik bir şey diyemiyoruz. Neden derseniz Huawei P20 Pro Türkiye fiyatı açıklanmadı. Fakat tahmini olarak 5000-5500 TL arasında olması bekleniyor.

Lafı fazla uzatmadan diğer özelliklerin farkları tabloda yazmaktadır.

Galaxy S9 Plus ve Huawei P20 Pro farkları

Galaxy S9 Plus ve Huawei P20 Pro arasındaki farkların neler olduğunu merak ediyorsanız buyrun..
SAMSUNG GALAXY S9 PLUSHUAWEİ P20 PRO
Ekran Boyutu6.2 inç6.1 inç
Piksel Yoğunluğu531 PPI408 PPI
Ekran/Gövde OranıYüzde 83.61Yüzde 81.99
Ekran TeknolojisiSuper AMOLEDOLED
Batarya Kapasitesi3500 mAh4000 mAh
Arka Kamera12 MP40 MP
İkinci Arka Kamera12 MP20 MP
Üçüncü Arka KameraYok8 MP
Ön Kamera8 MP24 MP
Yonga SetiSamsung Exynos 9 Series 9810HiSilicon Kirin 970
CPU Frekansı2.8 GHz2.36 GHz
Çekirdek8 Çekirdek8 Çekirdek
RAM6 GB6 GB
Hafıza Kartı DesteğiVarYok
4.5GCAT 18CAT 18
NFCVarVar
KızılötesiYokVar
Suya ve Toza DayanıklılıkVarVar
Fiyat4399 TLAçıklanmadı (Tahmini 5500 TL)

Sonuç olarak baktığımızda bu iki telefon arasında kararsız kalıyorsanız büyük ihtimal bütçe ile herhangi bir sıkıntınız yok diyebiliriz. Bütçeden ziyade sizi tatmin edecek olan modeli seçmenizdir.

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