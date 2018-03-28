Huawei P20 Pro ile Galaxy S9 Plus farkları

Huawei P20 Pro tanıtıldıktan sonra üst segment özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Teknoloji tutkunları hemen Galaxy S9 Plus ile aralarındaki farkı merak etmektedir. Teknoscrool.com olarak Huawei P20 Pro ve Samsung Galaxy S9 Plus arasındaki farklardan bahsetmek istiyoruz. Daha önceki karşılaştırma yazılarımızı incelediyseniz tablo olarak karşılaştırma yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yazı ile yazdığımızda uzun ve sıkıcı bir konu olmaktadır.

Genel olarak baktığımızda performans olarak hemen hemen aynı diyebiliriz. Huawei P20 Pro kamera donanımı ile ön plana çıkıyor. P20 Pro modelinde 3 adet arka kamera bulunuyor. Ön kamera çözünürlüğüde üstünlük sağlamaktadır. Huawei P20 Pro’nun bizce tek eksik tarafı microSD hafıza kartı desteklememesidir. Galaxy S9 Plus hafıza kart desteği sunmaktadır.

Fiyat olarak ise şimdilik bir şey diyemiyoruz. Neden derseniz Huawei P20 Pro Türkiye fiyatı açıklanmadı. Fakat tahmini olarak 5000-5500 TL arasında olması bekleniyor.

Lafı fazla uzatmadan diğer özelliklerin farkları tabloda yazmaktadır.

Galaxy S9 Plus ve Huawei P20 Pro farkları

Galaxy S9 Plus ve Huawei P20 Pro arasındaki farkların neler olduğunu merak ediyorsanız buyrun..

SAMSUNG GALAXY S9 PLUS HUAWEİ P20 PRO Ekran Boyutu 6.2 inç 6.1 inç Piksel Yoğunluğu 531 PPI 408 PPI Ekran/Gövde Oranı Yüzde 83.61 Yüzde 81.99 Ekran Teknolojisi Super AMOLED OLED Batarya Kapasitesi 3500 mAh 4000 mAh Arka Kamera 12 MP 40 MP İkinci Arka Kamera 12 MP 20 MP Üçüncü Arka Kamera Yok 8 MP Ön Kamera 8 MP 24 MP Yonga Seti Samsung Exynos 9 Series 9810 HiSilicon Kirin 970 CPU Frekansı 2.8 GHz 2.36 GHz Çekirdek 8 Çekirdek 8 Çekirdek RAM 6 GB 6 GB Hafıza Kartı Desteği Var Yok 4.5G CAT 18 CAT 18 NFC Var Var Kızılötesi Yok Var Suya ve Toza Dayanıklılık Var Var Fiyat 4399 TL Açıklanmadı (Tahmini 5500 TL)

Sonuç olarak baktığımızda bu iki telefon arasında kararsız kalıyorsanız büyük ihtimal bütçe ile herhangi bir sıkıntınız yok diyebiliriz. Bütçeden ziyade sizi tatmin edecek olan modeli seçmenizdir.

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