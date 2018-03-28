Huawei P20 Pro ile Galaxy S9 Plus farkları

Huawei P20 Pro tanıtıldıktan sonra üst segment özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti.
Teknoloji tutkunları hemen Galaxy S9 Plus ile aralarındaki farkı merak etmektedir. Teknoscrool.com olarak Huawei P20 Pro ve Samsung Galaxy S9 Plus arasındaki farklardan bahsetmek istiyoruz. Daha önceki karşılaştırma yazılarımızı incelediyseniz tablo olarak karşılaştırma yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yazı ile yazdığımızda uzun ve sıkıcı bir konu olmaktadır.
Genel olarak baktığımızda performans olarak hemen hemen aynı diyebiliriz. Huawei P20 Pro kamera donanımı ile ön plana çıkıyor. P20 Pro modelinde 3 adet arka kamera bulunuyor. Ön kamera çözünürlüğüde üstünlük sağlamaktadır. Huawei P20 Pro’nun bizce tek eksik tarafı microSD hafıza kartı desteklememesidir. Galaxy S9 Plus hafıza kart desteği sunmaktadır.
Fiyat olarak ise şimdilik bir şey diyemiyoruz. Neden derseniz Huawei P20 Pro Türkiye fiyatı açıklanmadı. Fakat tahmini olarak 5000-5500 TL arasında olması bekleniyor.
Lafı fazla uzatmadan diğer özelliklerin farkları tabloda yazmaktadır.
|SAMSUNG GALAXY S9 PLUS
|HUAWEİ P20 PRO
|Ekran Boyutu
|6.2 inç
|6.1 inç
|Piksel Yoğunluğu
|531 PPI
|408 PPI
|Ekran/Gövde Oranı
|Yüzde 83.61
|Yüzde 81.99
|Ekran Teknolojisi
|Super AMOLED
|OLED
|Batarya Kapasitesi
|3500 mAh
|4000 mAh
|Arka Kamera
|12 MP
|40 MP
|İkinci Arka Kamera
|12 MP
|20 MP
|Üçüncü Arka Kamera
|Yok
|8 MP
|Ön Kamera
|8 MP
|24 MP
|Yonga Seti
|Samsung Exynos 9 Series 9810
|HiSilicon Kirin 970
|CPU Frekansı
|2.8 GHz
|2.36 GHz
|Çekirdek
|8 Çekirdek
|8 Çekirdek
|RAM
|6 GB
|6 GB
|Hafıza Kartı Desteği
|Var
|Yok
|4.5G
|CAT 18
|CAT 18
|NFC
|Var
|Var
|Kızılötesi
|Yok
|Var
|Suya ve Toza Dayanıklılık
|Var
|Var
|Fiyat
|4399 TL
|Açıklanmadı (Tahmini 5500 TL)
Sonuç olarak baktığımızda bu iki telefon arasında kararsız kalıyorsanız büyük ihtimal bütçe ile herhangi bir sıkıntınız yok diyebiliriz. Bütçeden ziyade sizi tatmin edecek olan modeli seçmenizdir.