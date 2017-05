Huawei P10 ve P10 Plus karşılaştırması

Huawei’nin yeni P10 serisi telefonları kısa bir süre önce piyasaya çıkarken, P10 Türkiye’de yaklaşık 3500 TL’ye satılıyor fakat maalesef Plus modeli ülkemize gelmedi.

Peki Huawei hayranlarının bundan ne kadar kaybı olacak? Aslında yazıyı da bu amaçla hazırladık ve Huawei’nin P10 modellerini kıyasladık.

Tasarım ve işletim sistemi

Her iki telefon da standat olarak Android 7 Nougat işletim sistemiyle satışa sunulurken, tahmin edeceğiniz gibi iki cihaz arasındaki en büyük fark boyutlar. Boyut olarak P10 Plus modeli daha büyükken, aynı zamanda ağırlığı da 20g daha fazla. Hem normal P10, hem de P10 Plus kaliteli birer metal kasaya sahipler ve üstlerinde parmak izi tarayıcısı yer alıyor. P10 için siyah, altın sarısı, gümüş, pembe, yeşil, mavi ve beyaz renkleri sunulurken, P10 Plus’ta beyaz renk bulunmuyor.

Ekran

P10 modeli fazla büyük değil ve 5.1 inç ekranla geliyor. P10 Plus’ta ise daha geniş bir 5.5 inç ekran var. Ekran konusunda gerek çözünürlük, gerek de piksel derinliği anlamında P10 Plus’ın tabii ki ciddi bir üstünlüğü var. Buna rağmen her iki cihazda da IPS LCD panel mevcut. Çözünürlük ve PPI değerleri şöyle;

Huawei P10: 1080 x 1920, 432 ppi

Huawei P10 Plus: 1440 x 2560, 534 ppi

Kamera

Aslına bakarsanız her iki telefonda da aynı megapiksele sahip, çift LED flaşlı kameralar kullanılmış fakat P10 Plus’ın diyafram aralığı daha düşük, yani daha iyi. Çift kamera olduğu için, arka kamera 12 MP + 20MP kameralardan oluşurken, optik görüntü sabitleyicisi, otomatik odaklanma gibi özellikler mevcut. Ön kamerada ise 8 megapiksel bir lens tercih edilmiş ve onun da otomatik odaklanma özelliği var.

Her iki telefon da 4K çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

Donanım ve Batarya

İşlemci çipseti için hem normal P10’da, hem de P10 Plus’ta HiSilicon Kirin 960 var. Octa-Core 2400 MHZ işlemcinin yanı sıra Mali-G71 MP8 grafik birimi tercih edilmiş. Aralarındaki fark ise bellek ve dahili hafızada çıkıyor. Her iki cihaz da microSD kart ile 256GB’a kadar yükseltilse de, P10 Plus standart olarak 128GB hafızayla geliyor. P10’da ise 64GB dahili hafıza ve 4 GB RAM mevcut. P10 Plus’ta ise RAM miktarı 6 GB.

Ürünlerin bataryalarını değiştirme şansınız yok ve P10’da 3200mAh, P10 Plus’ta ise ekran boyutundan ötürü 3750mAh batarya kullanılmış.

Sonuç olarak, P10 Plus’ın Türkiye’de satılmaması hoş olmasa da, iki telefon arasında ciddi farklar olduğunu söyleyemeyiz. Huawei, yeni modellerini P9 serisine göre oldukça geliştirip önemli eklemeler gerçekleştirmiş. P10 ekran alanında biraz zayıf kalsa da, diğer yönleriyle piyasadaki pek çok Android cihazla ‘rekabet’ edebilecek düzeyde.

