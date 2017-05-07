Huawei P10 silikon veya kapaklı kılıf ile korumanız gerekiyor

Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli p10 tanıtıldıktan sonra bu telefonunun özelliklerini inceleyip almak isteyenlerin sayısı oldukça fazladır.

Huawei p10 Türkiye satış fiyatı ise 3199 TL’dir.Bu kadar fiyatı yüksek bir telefon olunca mecburen bu telefonu dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

Akıllı telefonlar bildiğiniz üzere çok nazik bir cihazlardır.En ufak düşmede hasar görebilmektedir.Özellikle bu telefonlarda ekran kırılma olayları çok yaşanabilmektedir.Cebinize koyduğunuz ufak bir metal para ile bile telefon ekranları kırabilmektedir.Haliyle Huawei P10’nun fiyatı hatrı sayılır olduğu için mecburen kılıf ve ekran koruyucu kullanmanız gerekmektedir.

Huawei P10 silikon kılıf ve Huawei p10 kapaklı kılıflar en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır.İnternet dünyasında Huawei p10 kılıfları orjinal olmayanların fiyatları oldukça sizi tatmin edicidir.P10 silikon kılıflar 15 TL’den başlıyor ve 20 Tl’ye kadar çıkmaktadır.P10 kapaklı kılıf fiyatlarına baktığımızda ise 25 TL’den başlayıp 75 TL’ye kadar kalitesine göre değiştiğini görmekteyiz.Tabi bu telefonu sadece kılıf ile korumamız yetersiz kalacaktır.P10 ekran değişimi fiyatı oldukça yüksel olacağı için mecburen ekran koruyucu kullanmak zorundasınız.İnanın 10 TL’lik ekran koruyucular bile sizi büyük bir masraftan koruyabilmektedir.Gönül ister kılıfsız ve ekran koruyucusuz kullanmak fakat bu tadı malesef yaşamıyoruz.

P10 ekran koruyucuları ise 5 TL’den başlayıp 40 TL’ye kadar kalitesine göre değişmektedir.Teknoscrool.com olarak önerimiz P10 ekran koruyucuda kaliteye önem vermenizdir.

Sonuç olarak Huawei P10 için 100 TL civarında iyi bir kılıf ve koruyucu ile telefonunuzu uzun yıllar koruyabilirsiniz.Ayrıca bizim bir önerimiz olacak.Bu telefonu kesinlikle arka cepte taşımayınız.Unuttuğunuz bir anda ani bir ön eğilme hareketi ile telefonunuzun eğrilmesine yol açabilirsiniz.

Telefon eğrilmesi sonucunda kullanıcı hatası olduğu için garanti hiç birşeye yaramıyacaktır.Telefon kasası değişim fiyatı ise telefon fiyatının 4’de 1 fiyatıdır.

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