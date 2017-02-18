Huawei P10 Plus özellikleri ile çıtayı yükseltiyor

Huawei markası şüphesiz akıllı telefon sektöründe öne çıkan bir markadır.Çıkardığı her segment telefonları ile beğenilmektedir.Mobil Dünya Kongresinde ise Huawei P10 Plus modelini tanıtacak.

Mobil Dünya Kongresinde dünya teknoloji devleri yeni amiral gemisi modellerini tanıtmaktadır.Huawei P serisi ile yakaladığı başarıyı P10 ve P10 Plus ile üst sıraya çıkarmayı hedefliyor.Son çıkan sızıntı haberlere göre ise Huawei’nın yeni amiral gemisi modelinde 8GB RAM ve 512 GB’lık dahili depolama hafızası olabileceği belirtiliyor.Bu kadar hızlı bir işlemci ve büyük depolama hafızası ile dikkatleri üzerine çekecek.Ayrıca Samsun’un edge modellerinde bulunan kavisli ekran tasarımınıda bu modeline koyabileceği söyleniyor.

Çin teknoloji sitelerinde yazan bilgilere göre P10 modeli 5.5 inçlik 2K (QHD) ekran, Hisilicon Kirin 960,4,6 ve 8GB RAM seçenekleri,32/64/128/512GB depolama alanı, 8MP ön kamera ve Android 7.0 Nougat sürümü ile geleceği, EMUI 5.0 arayüz’e sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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