Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu P10 piyasaya çıkalı fazla olmasa da, oldukça beğeni topladı. Her ne kadar P10 Plus Türkiye’ye gelmemiş olsa da, normal P10 sürümünü 3500 TL fiyatla satın almak mümkün.

Her zaman olduğu gibi, bu sefer de Huawei P10 ekran değişim fiyatı merak edilenler arasında.

Huawei P10’da 5.1 i nç, full HD çözünürlüklü IPS LCD bir ekran mevcut. Telefonun camı çizilmelere karşı dayanıklıyken, Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi kullanılıyor. Başarılı bir ekranı olan ve bu yönüyle Huawei P9’a benzeyen ürün, yine de suya, toza ve sert düşüşlere karşı tam dayanıklı değil. Yani telefonda IP68 gibi koruyucu sertifikalar bulunmuyor, bu sebeple de sıvı temasında, yüksekten düşmelerde camı kırılabilir, ekran paneli bozulabilir. Bunu kimse istemez ve dolayısıyla telefonunuzu dikkatli kullanmanızı, mümkünse iyi bir ekran kılıfı almanızı öneririz. Fakat her şeye rağmen ‘kötü son’ gerçekleşirse de, Huawei P10 ekran değişimi için belli bir meblağ ödemeniz gerekiyor.

Huawei P9 ekran değişim fiyatı genellikle 300-350 TL arasında değişmekteydi fakat görünüşe göre Huawei P10 için aynı senaryo geçerli olmayacak. Huawei P10 şu anda 3500 TL’ye satılıyor fakat ekran parçaları henüz Türkiye’ye gelmiş durumda değil. Bu yüzden de tahmini rakamlar vereceğiz.

eBay sitesine baktığımız zaman, orijinal Huawei P10 LCD ekranların tam parça halinde 80-100 Dolar arasına satıldığını görüyoruz. Dolardaki artış da göz önüne alınınca, orijinal bir ekran için değişim Türkiye’de pek de ucuz olmayacaktır. Fakat sadece ön cam değiştirilip tamir edilmesi ya da parçaların Çin menşeli sitelerden alınması hâlinde fiyat daha da düşebilir. Fakat şu an için ortalama olarak Huawei P10 ekran değişim fiyatı 500 TL civarı diyebiliriz.

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