Huawei P Smart özellikleri

Huawei sessiz sedasız yeni bir modelini daha tanıttı. Huawei P Smart teknik özelliklerine kısaca bakalım;

– Bu modelde 5.65 inçlik oldukça ideal bir ekran boyutunu bulunuyor. Bu ekran 427 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir. Huawei bildiğiniz üzere kendi arayüzünü kullanmaktadır. Emotion UI 8.0 arayüz bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 76.17’dir.

– Şarj konusuna baktığımızda 3000 mAh’lık hızlı şarj destekli bir batarya bulunmaktadır. Bu bataryanın değiştirelemeyeceğini hatırlatalım.

– Kamera olarak ise 13 MP ve 2 MP arka olmak üzere 2 adet kamerası bulunmaktadır. Ön kamera çözünürlüğü ise 8 MP’dir.

– Performans kategorisinde ise 2.36 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 659 chipset bulunuyor. 3 GB RAM ile akıcı bir kullanım hedeflemektedir.

– 32 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

– Android’in son sürümü olan 8.0 Oreo ile yüklü olarak gelecektir.

– Huawei P Smart modeli çift yönlü Bluetooth bağlantısı kurabilmektedir. aynı anda iki Bluetooth ses aygıtını destekler. Aracınızın ses sistemine bağlayın ve aynı anda Bluetooth kulaklığınızda arama yapabilirsiniz.

NFC, 4.5G (CAT 6) ve parmak izi okuyucusu olan Huawei P Smart modeli’nin Türkiye satış fiyatı konusunda herhangi bir net bilgi bulunmuyor. Fakat tahminlere göre 1499 TL ile 1599 TL arasında olabileceği değerlendirilmektedir.

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