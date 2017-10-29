Huawei otomatik saat güncelleme kapatma ve ayarları

Murat Bozkır isimli bir takipçimiz bizden Huawei modellerinde otomatik saat dilimini nasıl kapabileceği konusunda destek maili istemiştir.

Huawei markası işletim sistemi olarak Android kullanıyor fakat arayüz olarak diğer telefonlara göre farklı bir tasarım kullamaktadır.Hal böyle olunca saat ayarları farklı bir menü içerisinde çıkmaktadır.

İlk olarak yapmanız gereken diğer bütün telefonlarda olduğu gibi Ayarlar sekmesine giriş yapınız.Daha sonra sayfanın en aşağısına inip “Gelişmiş Ayarlar” bölümüne geçiş yapınız.Burada “Tarih ve saat“ayarlarını göreceksiniz.Açılan ekranda Otomatik tarih ve saat (Ağ tarafından sağlanan saati kullan) ve “Otomatik saat dilimi (Ağ tarafından sağlanan saat dilimini kullan)” bölümlerini kapatınız.Dah asonra saati ayarla diyerek güncel saati giriş yapın.Saat dilinmi seç bölümünde ise GM+3 saat dilimini seçmeniz yeterli olacaktır.

Anlayamadığınız herhangi bir kısım olursa lütfen bize yorum olarak yazınız ve en kısa süre içinde cevaplayalım.

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