Huawei Nova 2 ve Plus arasındaki farklar neler?

Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus resmi olarak tanıtıldıktan sonra bu iki telefon arasındaki farkl merak edilmektedir.Her iki telefonunun henüz Türkiye satış fiyatı açıklanmadı.

Nova 2 Plus modeli diğer telefon göre bazı özellikler konusunda üstündür.Bu iki model Türkiye’ye geldiğinde almak isteyenler bu iki model arasında kararsız kalacak,acaba Nova 2 Plus’a verilecek olan fazla parayı hak ediyor mu yada Nova 2 yeterli kalır mı konusunda kararsızlar oldukça fazla olacaktır.

Teknoscrool.com olarak Nova 2 ve Nova 2 Plus farkları sizlere yazmak istedik.

Nova 2 telefonu yurtdışında 364 dolar, Nova 2 Plus ise 423 dolardan satılacağı belirtiliyor.Ayrıca bu telefon modelleri 16 Haziran 2017 günü Çin’de satışa sunulacak.

Nova 2’de 5 inçlik bir ekran bulunurken, Nova 2 Plus modelinde 5.5 inçlik bir ekran bulunmaktadır.Bu ekranların piksel yoğunlukları ve arayüz versiyonları aynıdır.Nova 2 Plus’ta yüzde 72.34,Nova 2’de yüzde 70.34’lük ekran/gövde oranı bulunmaktadır.Ekranları farklı olan bu iki modelin normal olarak batarya kapasiteleride farklı olmaktadır.Nova 2 Plus’ta 3340 mAh, Nova 2’de 2950 mAh’lık batarya bulunmaktadır.Ağırlık olarak Nova 2 Plus 169 Gram, Nova 2 143 Gram’dır.

Son farklılık olarak Nova 2 64 GB dahili depolama hafızasına sahipken, diğer model 128 GB dahili depolama hafızasına sahiptir

Nova 2 ve Nova 2 Plus farklılıklarını yukarıda belirttik.Diğer bütün özelliklerin aynı olduğunu tekrar hatırlatalım.

Nova 2 ve Nova 2 Plus ortak özellikleri

8 çekirdekli Kirin 659 işlemci ve MaliT830-MP2 grafik işlemcisi

4 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 64 GB hafıza

Android 7.0 Nougat

LED flaş destekli 12 MP ve 8 MP çözünürlüklerinde çift arka kamera

20 MP çözünürlüklü ön kamera

Parmak izi sensörü

CAT 6 4.5G teknolojisi (300 Mbps indirme hızı)

Sonuç olarak baktığımızda iki telefon arasında performans ve kamera farkı bulunmamaktadır.Kullanıcıların tamamen büyük ekran sevip sevmediğine kalmıştır.Bizim önerimiz ise iki modelin fiyatı belli olduktan sonra aralarındaki fiyat farkı 250 TL’yi geçmezse Nova 2 Plus almanızda yanadır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)