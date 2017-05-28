Huawei Nova 2 Türkiye fiyatı merak ediliyor! Peki özellikleri nasıl

Huawei Nova 2 resmi olarak tanıtıldıktan sonra teknik özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Her yönden tatmin edici telefon olan Huawei Nova 2 teknik özelliklerine isterseniz bakalım.

Bu telefonu elinize aldığınızda 5 inçlik 441 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekranını göreceksiniz.Huawei’nin arayüzünün oldukça kullanışlı olduğunu biliyoruz.Nova 2’de Emotion UI 5.1 arayüz versiyonu bulunmaktadır.Nova 2’nin batarya özelliklerine baktığımızda ise 2950 mAh’lık hızlı şarj destekli bir batarya görmekteyiz.100 dakika içerisinde yüzde yüzlük bir dolum sunmayı hedeflemektedir.

Selfie çekmeyi çok seviyorsanız Nova 2 tam size göre tasarlandı diyebiliriz.12 megapiksellik bir arka kamera, arka tarafta ayrıca ikinci kamera 8 megapiksellik ve 20 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.İşlemci performansına baktığımızda da 2.36 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 659 yonga seti bulunmaktadır.

4 GB RAM ile bu telefonu hiç birşey yavaşlatamaz.Performans konusunda tam donanımlı olan Nova 2’de 64 GB‘lık dahili depolama hafızası bulunmaktadır.Eğer bu kapasitede bana yetmez diyorsanız ekstra microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 128 GB’a çıkarabilirsiniz.Android’in son sürümü olan 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelmektedir.İnternet konusunda baktığımızda da CAT 6 bulunmaktadır.Yani bu özelliği ile saniyede 300 Mbps indirme hızını görebilirken karşı tarafa 50 Mbps upload hızına ulaşabilirsiniz.Çift hat özelliği ve parmak izi okuyucusu özelliği ile Huawei Nova 2 herşeyiyle tam bir telefon olduğunu kanıtladı diyebiliriz.

Huawei Nova 2 Türkiye satış fiyatı konusunda herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır.İlerleyen günlerde Nova 2 Türkiye fiyatı belli olduktan sonra bu konu üzerinden bilgilendireceğiz.Yurtdışında tahmini olarak 364 dolarlık fiyat etkiketi ile satışalacağı belirtiliyor.

Huawei Nova 2 Türkiye satış fiyatı tahmini olarak 2000 TL’ye yaklaşacağını tahmin ediyoruz.

Huawei Nova 2 yorumları konusunda sizlerden görüşler bekliyoruz.

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