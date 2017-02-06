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Huawei modellerinde farklı dilde klavye ekleme Mail hesabımıza gelen bir soruyu yanıtladık ve yayınlamak istedik. Huawei’de mesaj yazarken Türkçe haricinde başka diller nasıl eklenir konusunda sizleri bilgilendirmek istedik.Mesaj klavyenize farklı dil eklemek istiyorsanız aşağıdaki adımları...

Turkcell Firma Reklam mesajları nasıl engellenir? Bildiğiniz üzere son çıkan yasaya göre artık reklam mesajları göndermek için sizden onay alınması gerekmektedir. Fakat bazı uyanık şirketler ise malesef sizin onayınızı almadan reklam mesajları göndermeye devam etmektedir.Aslında...