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Huawei modellerinde farklı dilde klavye ekleme

tarafından 6 Şubat 2017 Tarihinde eklendi

Mail hesabımıza gelen bir soruyu yanıtladık ve yayınlamak istedik.

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’de mesaj yazarken Türkçe haricinde başka diller nasıl eklenir konusunda sizleri bilgilendirmek istedik.Mesaj klavyenize farklı dil eklemek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

İlk önce konumuzdaki resimde göründüğü gibi kırmızı kutucuğun içinde gösterilen simgeye basılı tutmanız gerekmektedir.Daha sonra açılan ekranda Diller sekmesine giriş yapınız.Açılan menüde “+ İki Dilde Yazın” bölümüne giriş yaptıktan sonra hali hazırda yüklü olan diller çıkacaktır.Eğer aradığınız dil yoksa sağdaki butonda “dilleri indir”sekmesine basarak farklı olan dilleri telefonunuza indirebilirsiniz.

Peki bu işlemleri tamamlandıktan sonra klavye geçişi nasıl yapılır diyorsanız boşluk tuşuna 1-2 saniye basılı tuttuğunuz yüklediğiniz dillerin seçenekleri karşınıza çıkacaktır.

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