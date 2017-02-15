Huawei mesaj için engellenenleri kaldırma

Bildiğiniz üzere akıllı telefonlarda artık mesaj engellemek için 3.parti uygulamalarına gerek kalmamaktadır.

Bir okuyucumuz bizden Türk Telekom (Huawei) Honor 7 kullandığını ve gelen mesajlarda nasıl engelleme yapabileceği konusunda destek istemiştir.

Honor 7 modeli Android 6.0 Marshmallow sürümünü kullanmaktadır.Sadece Honor 7 değil, diğer Huawei markalarında da mesaj engellemek için yada engellenen kişiyi kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

İlk olarak gelen mesajı engellemek için gelen mesajı okuduktan sonra elinizle aşağıya doğru sayfayı çekin ve yukarıda 3 tane sekme göreceksiniz.Bu sekmelerden “Kara Liste” seçtiğiniz anda o kişiyi filtreye almış olacaksınız.Eğer direk numara olarak engellemek istiyorsanız Mesajlar-Menü-Taciz Filtresi-Sağ üst köşede Ayarlar sekmesi-Numara Kara liste sekmelerini takip ettiğinizde alt tarafta artı işaretini göreceksiniz.Artı sekmesine tıkladığınızda ise karşınıza birçok menü açılacak.Bu seçeneklerden istediğinizi kullanabilirsiniz.

Engellenen kişileri yada numaraları kaldırmak için aynı adımları uygulayarak basılı tutup “sil” demeniz yeterli olacaktır.

Açıklamamız gereken bazı dipnotlar bulunmaktadır.Bunları size açıklamak istiyoruz.Ayrıca bu adımları denediğinizi belirtmek isteriz.

Not-1: Engellendiğiniz kişiden mesaj geldiğinde size herhangi bir mesaj uyarısı vermemektedir.Bildirimler kısmında taciz filtresi bölümünden size bir uyarı olarak gözükür.İsterseniz siz bu mesajın içeriğini okuyabilir yada direk olarak silebilirsiniz.

Not-2: Engellenen kişi size mesaj gönderdiğinde “mesaj okundu iletisi” almamaktadır.

Not-3: Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız yada sorununuz olursa bize yorum yazarak ulaşabileciğinizi her zaman biliyorsunuz.

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