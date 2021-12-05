Huawei Mate Xs tam açıldığında ekranı 8 inç oluyor

Huawei Mate Xs modeli etkileyici katlanabilir tasarımı ve performansı ile telefon tutkunlarının aklını başından aldı. Peki Huawei Mate Xs katlanabilir ekranı açıldığında ekranı kaç inç olduğunu merak ediyor musunuz?

Katlanabilir ekranı açmadığınızda Mate Xs modelinde 6.6 inçlik OLED ekran teknolojisi bulunmaktadır. Falcon kanat tasarımlı olduğu için katlanabilir olmasından dolayı estetik olarak kötü gözükmemektedir. Diğer ekranı açtığınızda 8 inçlik dev bir ekran olmaktadır. Tablet kullanılır gibi bir tat vermektedir.

Birçok kişi bu kadar büyük ekranlı telefonun şarjı nasıl gidiyor diye merak etmektedir. 4500 mAh’lık kapasiteye sahip bir batarya destek vermektedir. Kirin 990 chipset ile performanslı bir şarj süresi olacağı Huawei resmi internet sitesinde yazmaktadır. Ayrıca bu bu telefonu 55 W hızında hızlı şarj edebilirsiniz. 30 dakika içerisinde ortalama olarak % 85 şarj süresine ulaşabiliyorsunuz.

Huawei Mate Xs sahibi olmak istiyorsanız 21.999 TL civarlarında fiyat ödemeniz gerekmektedir.