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Huawei Mate 9 Türkiye satış fiyatı az çok netleşti

tarafından 24 Aralık 2016 Tarihinde eklendi

Mate 9’un satış fiyatı için uzun zamandır bir bekleyiş vardı.Bu bekleyiş sonrasında fiyat netleşti diyebiliriz.

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Huawei akıllı telefon sektöründe birbirinden farklı modelleri ile kullanıcıların ceplerine göre hitap etmektedir.Huawei Mate 9 modeli Türkiye satış fiyatı uzun zamandır birçok teknoloji tutkununun beklediği haberler arasında yer almaktaydı.Huawei E-Ticaret sitelerinde yerini almaya başladı.Fiyatına baktığınızda sizi şaşırtabilir.Huawei Mate 9 Türkiye fiyatı olarak 2829 TL olarak satışa çıktı.

Tabi üst segment bir telefon olduğu için fiyatıda normal olarak yüksek olacağına kesin gözüyle bakılıyordu.Huawei Mate 9 şu an itibari ile teknoloji marketlerinde yerini almadı.Sadece E-Ticaret sitesinde olduğu için fiyatı yüksek gelebilir.Fakat ilerleyen zamanlarda fiyatında ufak bir düşüş yaşanabilir.

Huawei Mate 9 özellikleri için tıklayın

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