Huawei Mate 10 ve Pro modelinde en basit ekran görüntüsü alma

Huawei Mate 10 ve Mate 10 pro’da ekran resmi almak istiyorsanız ve nasıl yapabilirim diye araştırma yapıyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Akıllı telefonlarda ekran görüntüsü alma işlemi işlerimizi kolaylaştırmaktadır.Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli Mate 10 ve Mate 10 Pro resmi olarak tanıtıldıktan sonra özellikleri ve tasarımı ile çok beğenildi.Bu iki telefonda da bulunan performans sizi adeta uçarak diyebiliriz.Büyük ekranlı bir telefon kullanmayı seviyorsanız bu iki modelinde ekran boyutları oldukça yüksektir.Performans ile birleşince Mate 10 ve Mate 10 Pro’yu almak isteyenlerin sayısı oldukça fazladır.

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro modelinde ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.Diyeceksiniz ki telefon gelmeden nasıl anlatabilirsin? Artık hemen hemen bütün akıllı telefonlarda ekran görüntüsü almak işlemi aynı olmaktadır.Screen Shot almak için Güç tuşu ile Ses Kısma tuşuna birlikte 1-2 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır.Deklanşör sesi geldikten sonra galeri’den aldığınız görüntüye ulaşabilirsiniz.Bu size yazdığımız en basit yöntemidir.Akıllı tuşa ekran görüntüsü alma işlevi atıyabilirsiniz.

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