Huawei Mate 10 şeffaf silikon kılıfları ortaya çıktı

Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli olan Mate 10, teknik özellikleri ve harika tasarımı ile tüm ülkelerde büyük ilgi gördü diyebiliriz.Ülkemizde de Huawei markası oldukça tercih edilmektedir.

Huawei Mate 10 modeli altın,siyah,pembe altın ve moka kahreverengi olarak renk çeşitleri ile sunulacak.Bu ay içerisinde 15’ten fazla ülkede satışa çıkacak olan Mate 10 yurtdışı fiyatı 3000 TL civarlarında satılacaktır.Huawei Mate 10 Türkiye satış fiyatı yaklaşık olarak 4000-4500 TL aralığında olması bekleniyor.Bu kadar fiyatlı bir telefon aldığınızda mecburen bu telefonu iyi korumaktan başka çareniz bulunmamaktadır.Neden derseniz bu telefonun ekranı kırıldığında yada düşürüp herhangi bir yeri ezildiğinde içiniz gidebilir.

Akıllı telefonları kılıflar ile kullanmak çok zevk vermiyor ama kullanmaktan başka çaremizde bulunmamaktadır.Huawei Mate 10 şeffaf silikon kılıfları aliexpress’te satışa şimdiden çıktı.Bu sitede Mate 10 kılıf fiyatı 5.75 dolardan satılmaktadır.Tabi bu kılıflar orjinal kılıf olmadığını belirtelim.

Huawei Mate 10’un kısaca teknik özellikleri

5.9 inç büyüklüğünde, 2.5D kıvrımlı, Quad HD çözünürlüğünde ekran

8 çekirdekli Huawei Kirin 970 işlemci ve Mali-G72 grafik işlemcisi

4 GB RAM ve 256 GB’a kadar genişletilebilir 64 GB hafıza

EMUO 8.0 destekli Android 8.0 Nougat işletim sistemi

20 MP ve 12 MP çözünürlüğünde, Leica Summilux-H lensli ve çift tonlu LED flaşlı arka kamera

8 MP çözünürlüğünde ön kamera

Parmak izi ve kızılötesi sensörü

Hızlı şarj özelliğine sahip 4000mAh büyüklüğünde batarya

Boyut: 150.5 x 77.8 x 8.2mm, ağırlık: 186 gram

İlerleyen zamanlarda Huawei Mate 10 kılıf çeşitleri çıkmaya başlayacaktır.Farklı modeller geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Fotoğraf Aliexpress’ten alınmıştır.

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