Huawei Mate 10 Pro ve Samsung Galaxy S9 Plus farkları

Akıllı telefon almayı planlayan bir ziyaretçimiz Huawei Mate 10 Pro ve Samsung Galaxy S9 Plus arasında kararsız kaldığını, teknik özellikleri konusunda aralarındaki farklardan bahsetmemizi istemiştir.

Bizde elimizden geldiği kadar bilgilendirmek istiyoruz.

– Huawei Mate 10 Pro modelinde 6.0 inçlik 402 PPI Piksel yoğunluğuna sahip OLED ekranı bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 80.87’dir.

– Samsung Galaxy S9 Pro modelinde ise 6.2 inçlik 531 PPI Piksel yoğunluğunda Super AMOLED ekran yer almaktadır. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 83.61’dir.

Ekran özelliklerinden sonra batarya özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

– Mate 10 Pro’da 4000 mAh’lık oldukça güçlü bir batarya bulunuyor. Bu bataryanın değiştirelemediğini belirtelim. Ayrıca Huawei SuperCharge hızlı şarj teknolojisi ise 30 dakikada yüzde 58 doluluk oranına ulaşabilirsiniz.

– S9 Plus’da ise 3500 mAh’lık güçlü batarya bulunuyor. Hızlı şarj desteğinin ekstra olarak kablosuz hızlı şarj özelliğide bulunmaktadır.

Tahmin ettiğimiz gibi sıkılmaya başladınız. Bizde aslında yazarken sıkıldık diyebiliriz. Çünkü belli bir süreden sonra okuyan kişi hangisinin hangi özelliğini kafasında tutması zorlaşıyor. Bu yüzden aşağıdaki tabloyu hazırlamak istedik. Bu sayede daha basit bir şekilde istediğiniz kriter özelliklerine bakabilir ve kıyaslayabilirsiniz. Tabi bu iki telefon arasında 1000 TL civarında fiyat farkı bulunmaktadır. Eğer siz bu fiyat farkını dikkate almayacaksınız kıyaslama yapın deriz. Eğer sizi 1000 TL fark etkiliyorsa kesinlikle bütçenize uyanı tercih ediniz.

Çok detaylı bir tablo değil ama sizin isteklerinize cevap verecek bir tablo hazırladık.

Huawei Mate 10 Pro Samsung Galaxy S9 Plus Ekran Boyutu 6.0 inç 6.2 İnç Piksel Yoğunluğu 402 PPI 531 PPI Ekran Teknolojisi OLED Super AMOLED Ekran/Gövde Oranı Yüzde 80.87 Yüzde 83.61 Batarya Kapasitesi 4000 mAh 3500 mAh Arka Kamera 12 MP 12 MP 2.Arka Kamera 20 MP 12 MP Ön Kamera 8 MP 8 MP Chipset HiSilicon Kirin 970 Exynos 9 Series 9810 CPU Frekansı 2.36 GHz 2.8 GHz RAM 6 GB 6 GB Dahili Depolama 128 GB 64 GB Hafıza Kartı desteği Yok Var 4.5G Teknolojisi CAT 18 CAT 18 NFC Var Var Kızılötesi Var Yok Radyo Yok Yok Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık Var Var Parmak İzi Var Var Fiyat 3599 TL 4449 TL

(1 votes, average: 5,00 out of 5)

votes, average:out of 5)