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Huawei Mate 10 Pro ve Samsung Galaxy S9 Plus farkları

tarafından 11 Mart 2018 Tarihinde eklendi

Akıllı telefon almayı planlayan bir ziyaretçimiz Huawei ve Samsung Galaxy S9 Plus arasında kararsız kaldığını, teknik özellikleri konusunda aralarındaki farklardan bahsetmemizi istemiştir.

Bizde elimizden geldiği kadar bilgilendirmek istiyoruz.

– Huawei Mate 10 Pro modelinde 6.0 inçlik 402 PPI Piksel yoğunluğuna sahip OLED ekranı bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 80.87’dir.
– Samsung Galaxy S9 Pro modelinde ise 6.2 inçlik 531 PPI Piksel yoğunluğunda Super AMOLED ekran yer almaktadır. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 83.61’dir.

Ekran özelliklerinden sonra batarya özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

– Mate 10 Pro’da 4000 mAh’lık oldukça güçlü bir batarya bulunuyor. Bu bataryanın değiştirelemediğini belirtelim. Ayrıca Huawei SuperCharge hızlı şarj teknolojisi ise 30 dakikada yüzde 58 doluluk oranına ulaşabilirsiniz.
– S9 Plus’da ise 3500 mAh’lık güçlü batarya bulunuyor. Hızlı şarj desteğinin ekstra olarak kablosuz hızlı şarj özelliğide bulunmaktadır.

Tahmin ettiğimiz gibi sıkılmaya başladınız. Bizde aslında yazarken sıkıldık diyebiliriz. Çünkü belli bir süreden sonra okuyan kişi hangisinin hangi özelliğini kafasında tutması zorlaşıyor. Bu yüzden aşağıdaki tabloyu hazırlamak istedik. Bu sayede daha basit bir şekilde istediğiniz kriter özelliklerine bakabilir ve kıyaslayabilirsiniz. Tabi bu iki telefon arasında 1000 TL civarında fiyat farkı bulunmaktadır. Eğer siz bu fiyat farkını dikkate almayacaksınız kıyaslama yapın deriz. Eğer sizi 1000 TL fark etkiliyorsa kesinlikle bütçenize uyanı tercih ediniz.

Çok detaylı bir tablo değil ama sizin isteklerinize cevap verecek bir tablo hazırladık.

 Huawei Mate 10 ProSamsung Galaxy S9 Plus
Ekran Boyutu6.0 inç6.2 İnç
Piksel Yoğunluğu402 PPI531 PPI
Ekran TeknolojisiOLEDSuper AMOLED
Ekran/Gövde OranıYüzde 80.87Yüzde 83.61
Batarya Kapasitesi4000 mAh3500 mAh
Arka Kamera12 MP12 MP
2.Arka Kamera20 MP12 MP
Ön Kamera 8 MP8 MP
ChipsetHiSilicon Kirin 970Exynos 9 Series 9810
CPU Frekansı2.36 GHz2.8 GHz
RAM6 GB6 GB
Dahili Depolama128 GB64 GB
Hafıza Kartı desteğiYokVar
4.5G TeknolojisiCAT 18CAT 18
NFCVarVar
KızılötesiVarYok
RadyoYokYok
Suya ve Toza Karşı DayanıklılıkVarVar
Parmak İziVarVar
Fiyat3599 TL4449 TL
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