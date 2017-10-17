Huawei Mate 10 Pro ve Mate 10 arasındaki farklar neler?

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro resmi olarak tanıtıldıktan sonra bu iki üst segment özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti.Peki Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro arasındaki farkların neler olduğunu merak ediyorsanız işte detaylar.

Mate 10 teknik özellikleri bir harika, Mate 10 Pro’da daha performanslı bir telefondur.

Mate 10 5.9 inçlik ekrana sahipken, Mate 10 Pro 6.0 inçlik bir ekrana sahiptir.Ekran/Gövde oranında ise normal olarak farklılık olmaktadır.Mate 10’da Yüzde 81.96, Pro modelinde yüzde 80.87’lik bir oran mevcuttur.Ekranda büyük olduğu için Mate 10 186 gram, Mate 10 Pro 178 Gram ağırlığına sahiptir.Dahili depolama olarak ise Mate 10 64 GB, Pro modeli 128 GB depolama hafızası sahiptir.Performansa geçtiğimizde de Mate 10 4 GB RAM’e sahipken Mate 10 Pro modeli 6 GB RAM’e sahiptir.Son iki farka baktığımızda da Mate 10’da 1440×2560 (QHD) Pixel 499 PPI Piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD ekran, Mate 10 Pro’da 2160×1080 (FHD+) Pixel 402 PPI Piksel yoğunluğuna sahip OLED ekranı bulunmaktadır.

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