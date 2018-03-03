Huawei Mate 10 Pro hafıza kartı takılıyor mu?

Akıllı telefon almayı düşünüp 5 Bin TL civarlarında para vermeden iyi bir telefon almak isteyenler Huawei Mate 10 Pro modelini incelemektedir.

Üst segment özellikleri ve çerçevesiz tasarımı ile birçok teknoloji devinin amiral gemisi modellerine kafa tutabilmektedir. Bir takipçimiz bu modelin dezavantajı olup olmadığını sormuştur. Telefonun teknik özelliklerini incelediğimizde her yönden iyi olduğunu gördük. Tek dezavantaj olarak microSD hafıza kartı takılamıyor. Aslında çok büyük bir dezavantaj değildir.

Neden derseniz 128 GB’lık dahili depolama hafızası sizi uzun bir süre depolama hafızası sorunu çekmeden götürecektir. Zaten hafıza kartı destekleyen diğer telefonların dahili depolama hafızası 64 GB oluyor genellikle. Sizde bu ekstrada 64 GB’lık microSD hafıza kartı aldığınızda aynı duruma gelmektedir. Bu arada Huawei Mate 10 Pro modelinin dahili depolama hafızası 64 GB olan modelide bulunmaktadır. Bizde 128 GB olanı baz aldık.

Huawei Mate 10 Pro modeli 128 GB-Çift hatlı olan modeli 3199 TL’den satılmaktadır. Tek hatlı olan modelide 3699 TL civarlarında satılmaktadır.

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