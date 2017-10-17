Huawei Mate 10 Porsche Design tasarımı hayranlık yaratıyor

Huawei’nin yeni amiral gemisi modelleri olan Mate 10 ve Mate 10 Pro modelinden sonra Mate 10 Porsche Design resmi olarak tanıtıldı.

Diğer Mate 10 modelllerine göre teknik özellikleri farklı değil fakat tasarım olarak oldukça farklıdır.

6.0 inçlik dev bir ekranı ile kulllanıcılar hayran kalacak.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 80.87’dir.4000 mAh’lık bataryası ve bu batarya Huawei SuperCharge teknolojisi ile 30 dakikada yüzde 58’lik doluluk oranına ulaşmaktadır.12 megapiksel arka kamera ve 20 megapiksel olmak üzere 2 adet arka kamerası bulunmaktadır.8 megapiksellik ön kamerası ile selfie çekmeyi severler güzel bir farklı deneyim yaşayacaklar.HiSilicon Kirin 970 yonga seti,6 GB RAM ve 2.36 GHz hızında çalışan 8 çekirdeği ile tam bir performans canavarıdır.Mate 10 Porsche Design modelinde 64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor.

MicroSD hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız malesef bu özellik bulunmuyor.Suya ve toza karşı dayanıklılık,NFC,kızılötesi,parmak izi okuyucusu ile tam donanımlı olduğu ilk bakışta belli olmaktadır.

Mate 10 Porsche Design, ilk etapta Bahreyn, Çin, Mısır, İspanya, Tayland, BAE ve İngiltere’de satışa sunulacak. Modelin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

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