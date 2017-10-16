Huawei Mate 10 özellikleri ve yorumları

Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli olan Mate 10 resmi olarak tanıtıldı.Tam bir performans canavarı olan Huawei Mate 10 teknik özelliklerine bakalım.

Huawe Mate 10’da dünyada ilk kez kullanılan ileri elmas kesim tekniği ile standart dışı bir tasarım oluşturuyor.Tamamen yenilenen Leica ön kamera ile 2 kat fazla ışık yakalayarak ister gündüz olsun ister gece olsun farketmeksizin muhteşem otopertreler çekebileceksiniz.Gelelim Huawei Mate 10 teknik özelliklerine;

Bu modelde 5.9 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunmaktadır.499 PPI Piksel yoğunluğuna sahip çok canlı bir IPS LCD ekran bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 81.96‘lık oldukça başarılı bir oran görmekteyiz.Bu telefonu 4000 mAh‘lık batarya desteklemektedir. Huawei SuperCharge hızlı şarj teknolojisi ise 30 dakikada yüzde 58’lik doluluk oranına ulaşabilirsiniz.Yazımızın başında hız canavarı olduğunu söylemiştik. 2.36 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 970 yonga seti yeralıyor.4 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak söz konusu bile olamaz.64 GB‘lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Kamera özelliklerine geçtiğimizde de 12 MP ve 20 MP olmak üzere 2 adet arka kamera bulunuyor.Ön kamera olarak 8 megapiksel çözünürlüğüne sahip bir kamera tercih edildiğini görüyoruz.

Suya ve toza karşı dayanıklı olan Huawei Mate 10, 4.5G teknolojisi olarak CAT 18 kullanıyor.Kızılötesi, NFC ve parmak izi okuyucusu ile Huawei Mate 10 tam donanımlı bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Huawei Mate 10 Türkiye satış fiyatı konusunda ise herhangi bir net bilgi bulunmuyor.Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.

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