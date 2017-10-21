Huawei Mate 10 ekran koruyucu fiyatı kendisi gibi pahalı olacak

Huawei Mate 10 ekran koruyucu fiyatları konusunda sizleri ufaktan bilgilendirmek istedik.

Huawei Mate 10 telefonu tanıtıldıktan sonra hem özellikleri hem kamerası ile çok beğenildi.Bu ay içerisinde yurtdışında 15 farklı ülkede satışına başlanacak olan Mate 10 modeline ilgi büyük olacak.Mate 10 yurtdışı satış fiyatı ise tahmini olarak 3000 Bin Tl civarları olarak söyleniyor.Tabi bu fiyata Türkiye’de olsa büyük talep görür.Fakat vergiler ile birlikte Huawei Mate 10 Türkiye satış fiyatı 4500 Tl civarlarına kadar çıkabileceğini tahmin ediyoruz.

Bu kadar pahalı bir telefon aldığınızda onu dikkatli kullanmanız gerekecektir.Akıllı telefon kullananların en büyük korkularından bir tanesi ise kesinlikle ekran camının kırılmasıdır.Telefonunun en pahalı kısmı olan ekran, kırıldığında değiştirilmesi çok maliyetlidir.Hele birde bu telefon Mate 10 olduğunu düşünürsek aklınız yerinden çıkabilir.Huawei Mate 10 ekran camı kırılmaması için mecburen tamperli ekran koruyucusu kullanmanız gerekmektedir.Aliexpress sitesine baktığımızda Huawei Mate 10 ekran koruyucu camlarının çıktığını görmekteyiz.Bu ekran koruyucuları 5.99 dolardan satılmaya başlandı.Ülkemizde ortalama 10 TL civarlarında satılan ekran koruyucularıda içerdikleri malzeme kalitesine göre fiyatlarıda değişmektedir.

Huawei Mate 10 geldikten sonra ekran koruyucu fiyatlarıda netleşecektir.Zaten telefonu almadan ekran koruyucu siparişini aliexpres’ten vermek çok mantıklı değil.

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