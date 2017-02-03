Huawei Honor 8 Lite teknik özellikleri netleşti

Huawei Honor 8 Lite hakkında yorumlar arıyorsanız bu yazımızı okumanızda fayda var.

Huawei akıllı telefon dünyasına yeni modeller katmaya devam ediyor.Huawei Honor 8 Lite özellikleri netleşti.Honor 8 Lite teknik özelliklerine isterseniz kısaca bakalım.

Ekran boyutu olarak 5.2 inçlik 424 PPI Pisekl yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Arayüz olarak ise Emotion UI 5.0 ile yüklü gelecektir.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 69.43 gibi iyi bir oran görüyoruz.Bu büyüklükteki bir telefona ise 3000 mAh’lık bir batarya destek sağlamaktadır.Huawei,şarj konusunda başarılı olduğunu belirtelim.Telefonu elinizden hiç düşürmeseniz bir çok rahat bir şekilde 1.5 günü deviriyorsunuz.Temel işlemci özelliklerinde ise 2.1 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 655 yonga seti yer alıyor.3 GB RAM,16 GB dahili depolama hafızasına ek olarak hafıza kartı takabilirsiniz.

Huawei Honor 8 Lite kamera özelliklerine baktığımızda ise 12 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.Android 7.0 Nougat sürümü ile gelecek olan modelde NFC,4.5G olarak CAT 4 ve Parmak izi sensörü bulunmaktadır.Huawei Honor 8 Lite fiyatı belli olduktan sonra sizleri bilgilendireceğiz.

Huawei Honor 8 Lite yorumlarınızı bekliyoruz.

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