Huawei Honor 8 ile Honor 7 farkları ve karşılaştırması

Huawei’nin iki üst segment modeliini karşılaştırmak istiyoruz.Huawei Honor 8 ve Honor 7 arasındaki farklardan kısaca bahsetmek istedik.Honor 8 henüz ülkemize gelmedi.Honor 7 büyük bir satış oranı ile dikkatleri üzerine çekti.

İlk olarak iki modelde 5.2 inçlik 424 PPI Piksel yoğunluğuna IPS LCD ekrana sahiptir.Honor 8 modeli 3000 mAh’lık batarya kapasitesine sahipken Honor 7 ise 3100 mAh’lık bataryası bulunmaktadır.İki modelde de değiştirebilir bir bataryası bulunmuyor.Kamera özelliklerine baktığımızda da Honor 8’de 12 megapiksellik F2.2 diyafram açıklığına, Honor 7 20 megapiksellik bir arka kamera ve F2.0 diyafram açıklığına sahip bir ekranı bulunmaktadır.Honor 8’de ikinci bir arka kameras bulunmaktadır.

İki modelde öz çekim çözünürlüğü 8 megapikseldir.İşlemci gücü olarak ise Honor8 ‘de 2.3 GHZ hızında çalışan 8 çekirdkeli HiSilicon Kirin 950, Honor 7 modeli 2.2 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicin Kirin 935 yonga seti bulunmaktadır.İki model 3 GB RAM’e sahip olduğunuda not düşelim.Huawei Honor 8’de 32 GB’lık dahili depolama hafızası ve microSD kart desteği bulunuyor.Honor 7 modelinde ise 16 GB’lık dahili depolama hafızası ve microSD kart desteğide bulunmaktadır.Diğer tüm özelliklerinin aynı olduğunu belirtelim.

Sonuç olarak baktığımızda Huawei Honor 8 bir çıt daha üst seviyede olduğunu görmekteyiz.Fakat diğer özelliklerde ise geride kaldığını belirtelim.Honor 8 eğer Honor 7’den çok fazla fiyat ile satılmazsa tercih edilebilir.Eğer en az 200 TL’lik bir rakam olursa Honor 7 almak daha mantıklı olacaktır.

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