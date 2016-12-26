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Huawei Honor 8 dokunmatik ekran fiyatı şimdiden belli oldu

tarafından 26 Aralık 2016 Tarihinde eklendi

Huawei modeli 11 Temmuz 2016 günü resmi olarak tanıtıldı.Bu modelin Türkiye’ye geliş tarihi henüz belli değil.

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Ne zaman geleceğine dair de herhangi net bilgiler bulunmamaktadır.Fakat internet’te bir garip ilanlar çıkmaya başladı.Örnek vermek gerekirse Huawei Honor 8 dokunmatik ekran fiyatı ilanlarının açıldığını görüyoruz.Honor 8 modeli Türkiye’ye gelmeden Honor 8 orjinal dokunmatik ekran ilanı sizede garip gelmedi.

Huawei Honor 8 fiyatı resmi olarak belli olmamıştır.İlanda dokunmatik ekran fiyatı ise 241 TL olarak gösteriliyor.Hatta 280 TL’den düştüğü belirtiliyor. Teknoscrool.com olarak Honor 8’i incelediğimizde Honor 7 ile aynı boyutta. Fakat bu model ile Honor 8’in ekran/Gövde oranları tutmamaktadır.Büyük ihtimal bu ilanı açan kişi satış yapamıyordur ama neden ve niçin açtığı konusunda ise bilgimiz yok.

Belki yakın bir zamanda Honor 8 ülkemize gelecektir.Akıllı telefonlar çok nazik ve kırılgan olduğu için ekran kırma oranımız oldukça fazla olduğu için şimdiden yerini almışta olabilir.

Sizlerden ve ilanı hakkında yorum istiyoruz.

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