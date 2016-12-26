Huawei Honor 8 dokunmatik ekran fiyatı şimdiden belli oldu

Huawei Honor 8 modeli 11 Temmuz 2016 günü resmi olarak tanıtıldı.Bu modelin Türkiye’ye geliş tarihi henüz belli değil.

Ne zaman geleceğine dair de herhangi net bilgiler bulunmamaktadır.Fakat internet’te bir garip ilanlar çıkmaya başladı.Örnek vermek gerekirse Huawei Honor 8 dokunmatik ekran fiyatı ilanlarının açıldığını görüyoruz.Honor 8 modeli Türkiye’ye gelmeden Honor 8 orjinal dokunmatik ekran ilanı sizede garip gelmedi.

Huawei Honor 8 fiyatı resmi olarak belli olmamıştır.İlanda dokunmatik ekran fiyatı ise 241 TL olarak gösteriliyor.Hatta 280 TL’den düştüğü belirtiliyor. Teknoscrool.com olarak Honor 8’i incelediğimizde Honor 7 ile aynı boyutta. Fakat bu model ile Honor 8’in ekran/Gövde oranları tutmamaktadır.Büyük ihtimal bu ilanı açan kişi satış yapamıyordur ama neden ve niçin açtığı konusunda ise bilgimiz yok.

Belki yakın bir zamanda Honor 8 ülkemize gelecektir.Akıllı telefonlar çok nazik ve kırılgan olduğu için ekran kırma oranımız oldukça fazla olduğu için şimdiden yerini almışta olabilir.

Sizlerden Honor 8 ekran fiyatı ve ilanı hakkında yorum istiyoruz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)