Huawei Honor 7X teknik özellikleri tanıtıldı

Huawei markası akıllı telefon dünyasında etkili modelleri ile ses getirmeye devam ediyor.Huawei’nin yeni modeli Honor 7X resmi olarak tanıtıldı.

Bu telefon Türkiye gelecek mi diye sorarsanız malesef net bir bilgi bulunmuyor.Biz yinede Honor 7X teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

5.93 inçlik oldukça büyük, 407 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir PLS TFT ekranı bulunmaktadır.3340 mAh’lık bataryası hızlı şarj desteklemektedir.Ayrıca arayüz olarak ise Emotion UI 5.1 versiyonu bulunuyor.Bu arayüz henüz ülkemizde kullanılmıyor.Performansına geçtiğimizde 2.36 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Hirin 659 yonga seti bulunmaktadır.4 GB RAM ile oldukça performans canavarı diyebiliriz.32 GB’lık dahili depolama hafızasını microSD kart ile 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.Birçok teknoloji devi modellerine hafıza kartı desteği sunmazken Huawei hemen hemen bütün modellerine bu özelliği ekliyor.

Honor 7X kamerası ise 16 MP çözünürlüğündearka kamera ve 2 MP çözünürlüğünde ikinci bir arka kamera bulunmaktadır.Selfie kamerası ise 8 MP çözünürlüğündedir.4.5G ise CAT 4 yer alıyor.Saniyede 150 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.Bu modelde diğer önemli bir özellik ise radyo bulunmasıdır.Radyo özelliğ artık neredeyse eklenmiyor diyebiliriz.Parmak izi okuyucusuda olan Huawei Honor 7X fiyatı konusa geçtiğimizde 300 dolar civarında satılabileceği gösteriliyor.Şu an için sadece Çin’de satılacağı bilgiside geçmektedir.

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