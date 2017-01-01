Huawei ekran küçültme (Tek elle kullanım)

Huawei modellerini tek elle rahatça kullanamıyorsanız teknoscrool.com olarak sizlere güzel bir yazı hazırladık.

Huawei akıllı telefon kullanıcılarının belki bilmediği bir özellikten bahsetmek istiyoruz.Akıllı telefonlarda artık büyük ekranı modelleri tercih ediyoruz.Büyük ekranlı olan modellerin avantajlarının yanısıra dezavantajlarıda bulunmaktadır.Dezavantajları olarak genellikle taşıma ve tek el ile kullanım zorluğudur.Huawei’de büyük ekranı bir model kullandığınızda tek eliniz ile rahatça kontrol edemiyorsanız Huawei sizi düşünecek bir özellik yapmıştır.

Huawei’de ekran küçültme özelliğini aktif ettiğinizde ekranı alt tarafını sağa doğru sürdüğünüzde ekranın küçüldüğünü göreceksiniz.Bu sayede rahatlıkla tek elle telefonu kullanabilirsiniz.Genellikle 5 inç üzerindeki telefonlar tek elle kullanımı çok çok zordur.Bu özellik ile ne kadar rahatlayacağınızı göreceksiniz.

Teknoscrool.com olarak youtube kanalımızı oluşturduk ve elimizden geldiği kadar sizlere videolu anlatım yapmaya çalışıyoruz.

İşte videomuz;

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