Huawei çift tıklama ile ekran açma özelliği

Huawei modellerinde çift tıklama ile erkan açılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı için sizlere güzel bir yazı hazırladık.

Akıllı telefonlarda yer alan özellikler kullancııların işlerini kolaylaştırmaktadır.Bir kullanıcımız bize huawei modellerinde kapalı ekrana çift tıklama yapıldığında ekranın açılıp açılmadığını sormuştur.Teknoscrool.com olarak TÜrk Telekom Honor 7 modelinde bu özelliğinin olduğunu görmekteyiz.

Huawei çift tıklama ile ekran nasıl açılır?

Bu özelliği aktif etmek için ilk önce telefonunuzdan Ayarlar bölümüne giriş yapınız.Daha sonra akıllı yardım sekmesinden hareket kontrolüne basınız.Açılan ekranda sayfanın en altında çift dokunma’yı göreceksiniz.Bu özelliği açtığınızda çift tıklama ile ekran özelliği aktif olacaktır.

Not-1: Bu adımları Android marshmallow sürümüne göre anlatılmıştır.

Not-2: Çift tıklama ile sadece ekran açılabilmektedir.Tekrar ekranı kapatamıyorsunuz.Ekran kilidi olarak parmak izi,desen kilidi yada PIN kullanıyorsanız ekrana çift tıkladığınızda sadece ekran saatini açacaktır.

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