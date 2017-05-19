HTC U11 teknik özellikleri ve yorumları

HTC’nin yeni amiral gemisi modeli HTC U11 resmi olarak tanıtıldı.Üst segment özelliklere sahip olan bu modelin teknik detaylarına isterseniz kısaca bakalım;

HTC U11‘de 5.5 inçlik 534 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir Super LCD 5 ekran teknolojisi bulunmaktadır.Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunmaktadır.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 71.39’dur.Bu büyüklükteki ekran ise 3000 mAh’lık batarya ile desteklenmektedir.Hızlı şarj desteği ise Qualcomm Quick Charge 3.0 ile sağlanmaktadır.İşlemci performansına baktığımızda ise 2.45 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti bulunmaktadır.Snapdragon’un en iyi işlemcisini kullandığını söyleyelim.4 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak söz konusu bile değildir.64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile 2 TB’a kadar kapasitesini artırabilirsiniz.

HTC U11 modelini fotoğraf çekmeyi çok sevecektir.12 megapiksellik bir arka kamerası ve 16 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.4.5G teknolojisi olarak ise en iyisinin yer aldığını görüyoruz.CAT 12 ile saniyede 600 Mbps hızına ulaşabilirsiniz.Suya ve toza karşı dayanıklılığı olan HTC U11 modelinde parmak izi okuyucusu ve görüntülü konuşma özelliği bulunmaktadır.

HTC u11’de farklı özellikler bulunmaktadır.Örneğin telefonun kenarlarını hafif sıkarak selfie çekebilir, azcık sert sıkarak aramalar gerçekleştirebilirsiniz.HTC bu modeline oldukça yatırım yaptı. Birçok detaylı özellikler yer alıyor.

HTC U11 fiyatı ise yurtdışında 649 dolar civarında satılıyor.Bakalım Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak göreceğiz.

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