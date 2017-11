HTC U11 Plus özellikleri

HTC U11 teknik özellikleri ile ilgili bilgiler arıyorsanız bu yazımızın size faydası olabilir.

HTC U11 Plus resmi olarak tanıtıldı.HTC’nin yeni amiral gemisi modeli U11 Plus’ın teknik özellikleri ve tasarımı farklılık yaratmaktadır.Son zamanlarda teknoloji devleri artık modellerinde büyük ekran kullanmayı tercih ediyor.HTC U11 Plus modelinde de 6 inçlik dev bir ekran bulunuyor.537 PPI Piksel yoğunluğu ile oldukça canlı bir ekrana sahiptir.Corning Gorilla Glass 5 ile korunan Super LCD 6 ekran teknolojisine sahip olan U11 Plus modeli yüzde 78.26’lık ekran/gövde oranı ile tatmin edici seviyededir.Bu büyüklükteki bir bataryayı 3930 mAh’lık hızlı şarj destekli bir batarya desteklemektedir.HTC U11 Plus’ta 12 MP çözünürlüğüne sahip bir arka kamera ve 8 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunuyor.

Video kayıt olarak arka kamera ile 2160p (Ultra HD) 4K, ön kamera ile 1080p video kaydı yapabilirsiniz.Performans konusunda iddialı olan bu model 2.45 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 chipset’i barındırmaktadır.4 GB RAM ile oldukça tatmin edici bir hız sunuyor.64 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD kart ile kapasitesini 2 TB’a kadar artırabilirsiniz.

Android’in son sürümü olan 8.0 oreo sürümü ile yüklü gelecektir.Suya ve toza karşı dayanıklılığıda olan U11 Plus’ta parmak izi okuyucusuda bulunmaktadır.HTC U11 modeli şu an ülkemizde 3549 TL civarlarında satılıyor.HTC u11 Plus modeli 4000 TL üzeri olması çok şaşırtmayacak gibi gözükmektedir.

(1 votes, average: 2,00 out of 5, rated) votes, average:out of 5,