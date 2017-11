HTC U11 Plus ile U11 farkları

HTC U11 Plus ile U11 arasındaki farkları sizlere yazmak istedik.

HTC U11 Plus modeli tanıtıldıktan sonra birçok kişi acaba HTC U11 ile arasındaki farkların neler olduğunu merak etmektedir.HTC U11 Plus modeli henüz yurtdışında satılmaya başlanmadı ve Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda net bilgi bulunmuyor.Teknoscrool.com olarak sizlere HTC u11 Plus ve U11 arasındaki farkların neler olduğunu yazmak istedik.İlk olarak HTC U11 modelinde 5.5 inç,Plus modelinde ise 6 inçlik bir ekran bulunmaktadır.Diğer dikkat çeken özellik ise batarya kapasiteleridir.HTC U11 Plus modelinde 3930 mAh, U11 modelinde ise 3000 mAh’lık bir batarya bulunmaktadır.U11 Plus modeli Android’in son sürümü olan 8.0 Oreo sürümü ile gelecek, HTC U11 Android 7.1 Nougat sürümü kullanmaktadır.Fakat U11 modeli Oreo sürümüne yükseltilecek ilk modeller arasında yer almaktadır.

HTC U11 Plus 537 PPI, U11 ise 534 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir.Diğer özelliklere baktğımızda da hemen hemen herşeyin aynı olduğunu görmekteyiz.Tabi biz size ağırlık ve ebatları yazmak istemedik.Normal olarak zaten bunlar farklı olacaktır.HTC U11 Plus modelinin TÜrkiye fiyatı resmi olarak açıklanmadığı için malesef şimdilik hangi modeli seçeneğine dair fikir veremiyoruz.

