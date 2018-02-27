HTC U11 Plus fiyatı ve özellikleri

HTC’nin geçtiğimiz aylarda tanıtmış olduğu yeni amiral gemisi modeli HTC U11 Plus Türkiye satış fiyatı netleşti.

Uzun zamandır bu telefonun Türkiye’ye gelmesi bekleniyordu. Tabi gelmesinden daha çok fiyatı ne kadar olacağı çok konuşuluyordu. Fiyat açıklamadan önce 4000 TL civarlarında olacağı tahmin ediliyordu. Fakat beklenenden düşük geldiğini söyleyebiliriz.

HTC U11 Plus özelliklerine kısaca baktığımızda 6.0 İnçlik 5378 PPI Piksel yoğunluğunda oldukça büyük bir ekranı bulunuyor. Büyük olmasına karşında yüzde 78.26’lık Ekran/Gövde oranı oldukça tatmin edicidir.

Batarya konusu ise hala tartışılıyor. Bu kadar büyük bir ekrana 3930 mAh’Lık batarya yeter mi? Kullanılan işlemci ve ekran teknolojisi şarj süresini etkilemektedir. Qualcom Snapdragon 835 chipset ile Super LCD 6 ekran sayesinde şarj süresinin yeterli olacağı belirtiliyor.

Kamera özellikleri ise bir harika. 12 megapiksellik optik görüntü sabitleyici bir arka kamerası bulunuyor. Ön kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğüne sahiptir. Ön kamerası 85 derecelik bir açı ile oldukça geniş bir selfie karesi sunuyor.

Performans olarak üst segment olan HTC U11 Plus modelinde Qualcomm Snapdragon 835 chip set yer alıyor .Bu yonga seti 2.45 GHz hızında ve 8 çekirdeklidir. Grafik İşlemcisi ise Adreno 540’dır .6 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak söz konusu değildir.

128 GB’lık depolama hafızası çok başarılı bulunuyor. Yetmez bana derseniz microSD kart ile kapasitesini 2 TB’a kadar artırabilirsiniz. Android’in son sürümü olan 8.0 Oreo sürümü, 4.5G CAT 15, NFC, Suya ve toza karşı dayanıklılık ve parmak izi okuyucusuda yer alıyor.

HTC U11 Plus modeli 3599 TL’den satılmaktadır. Bu telefonu alıp kullanan ziyaretçilerimizden yorumlar bekliyoruz.

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