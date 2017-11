HTC U11 Plus Edge Launcher özelliği ile hayatınız kolaylaşacak

HTC’de kullanılan Edge laucnher özelliği şimdiden heyecanlandırıyor.

HTC’nin yeni amiral gemisi modeli HTC U11 Plus modelinde yeni bir özellik kullanıcılarını bekliyor.Akıllı telefonlara artık çok fazla uygulama ve oyun yüklenildiği zaman ihtiyacımız olduğunda bulması çok zor olmaktadır.HTC U11 Plus’ta bu sorun ortadan kalkıyor.EDGE LAUNCHER ile telefonu bir kere sıkıştırdığınızda daha önce ayarlardığınız kısa yollara anında ulaşabiliyorsunuz.Atamasını yaptığınız kişilere,uygulamalara ve oyunlara bu kadar kolay bir şekild erişmek gerçekten kullanıcıları rahatlacaktır.Telefonu sıkarak işlem yapma özelliği şu an için sadece HTC’de bulunuyor.Farklılık yaratan bu özellik her geçen yeni modellerde daha kapsamlı hizmetler sunuyor.

Telefonu sıkarak bu modelde birçok android uygulamasını yönetebileceksiniz.Örnek vermek gerekirse haritada bir yere yakınlaşmak istediğinizde,çalan müziği durdurmak istediğinizde yada tekrar başlatmak için telefonu sıkmanız yeterli olacaktır.

HTC U11 Plus modelinin Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair herhangi bir netlik bulunmamaktadır.HTC U11 Plus yurtdışı fiyatı 800 Euro civarlarında olması bekleniyor.HTC U11 modeli şu an ülkemizde 3549 TL civarlarında satılıyor.4000 TL üzeri olması çok şaşırtmayacak gibi gözükmektedir.Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)