HTC U11 incelemesi ile almadan size yol gösteriyoruz

HTC U11, piyasadaki diğer modellerle kıyaslandığı zaman oldukça farklı bir telefon. Şu bir gerçek ki, HTC’nin Samsung Galaxy S8 ve Apple iPhone 8 gibi rakiplerin karşısına çıkmak için ciddi bir atılıma ihtiyacı vardı. Bunu da ‘sıkılabilir’ telefon üreterek yapmayı başardı.

Evet doğru okudunuz, HTC U11 sıkılılabilir bir telefon. Aslında cihaz bu işlem sırasında esnemiyor fakat farklı seviyelerde basınç uygulayarak, U11’de farklı uygulamaları açabiliyor, fonksiyonları aktivte edebiliyorsunuz. HTC, bu anlamda yenilikçi bir telefon üretirken, U11 modeli her anlamda başarılı bir telefon ve 2017 yılında etki yaratacağa benziyor.

HTC U11 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yeni HTC U11 şu anda bazı bölgelerde satışa sunuldu ve Haziran ayında da İngiltere gibi ülkelere giriş yapacak. Türkiye için net çıkış tarihi ve fiyatı belli olmasa da, cihzın yurt dışı satış fiyatı geçen yıl çıkan HTC 10’la aynı seviyede tutuldu. Ürün ABD’de 700 dolar civarı bir fiyatla satılmakta fakat elbette Türkiye’de vergiler sebebiyle bir nebze artış olacaktır.

HTC U11 Tasarım ve Ekran

Yenilikçi Edge Sense kullanıcı arayüzüne geçmeden önce, HTC U11’in tasarımından da bahsetmek gerek. HTC U Play ve U Ultra’da gördüğümüze benzer şekilde karşımıza çıkan cihaz, kavisli köşelere ve Gorilla Glass 5 cam teknolojisine sahip.

Renk seçimi olarak beş seçenek sunuluyor; güneş kırmızısı, gümüş rengi, parlak siyah, safir mavisi ve buz beyazı. Açıkçası renklerin tamamı göz alıcı fakat güneş kırmızısı daha bir dikkat çekmekte. Her ne kadar telefon premium camdansa, daha çok plastik yapıda gibi hissettirse de HTC U11 çok hafif bir cihaz.

Telefonda 5.5 inç Quad HD ekran kullanılırken, cam olarak da Super LCD 5 teknolojisi tercih edilmiş. Galaxy telefonların aksine Super AMOLED olmaması eksiklik gibi görülebilir fakat HTC U11 bu hâliyle de son derece cezbedici bir ekrana saihp.

Edge Sense ve Alexa

HTC kullanıcı arayüzünü bir kez daha geliştirmeye karar vermiş. Edge Sense ile telefonu iki tarafından sıkıyorsunuz ve ekranda olanlara müdahale edebiliyorsunuz. Kısa bir sıkma kamerayı açarken, daha uzun sıkarsanız Google Assistant açılıyor fakat tabii ki bunlar değiştirilebiliyor. Açılacak uygulamaları seçebilir, ses kaydı yapabilir ve daha pek çok şey gerçekleştirebilirsiniz.

Bu gerçekten ilginç bir özellik ve kullanıldığında da ne kadar kullanışlı olduğu zaten görülüyor. Elbette ilk başta alışması zor olabilir fakat zaman içinde kolaylaşıyor. Farklı uygulamalar için de kişiselleştirileceği için, HTC mutlaka bu teknoloji üzerinde çalışmalara devam edecektir.

Diğer bir özellik ise, Google Assistant olmasına rağmen telefona eklenen Alexa. Alexa, Amazon’un sesli asistanı ve HTC’ye göre oldukça başarılı bir uygulama. Buna rağmen Google Assistant ile birlikte tercih edilip edilmeyeceği merak konusu.

Geri kalan HTC U11 arayüzü zaten tahmin edildiği gibi ve önceki telefonlara nazaran farklı seçenekler sunmuyor.

HTC U11 Kamerası

HTC U11’in kamerası geçen yılki lense göre fazla geliştirilmemiş ve yine 12MP arka kamera sensörüyle geliyor ve RAW formatında fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yeni f 1.7 diyafram aralığı sayesinde düşük ışıklarda da harika fotoğraflar çekmek mümkün.

Kamera hızı için aynı şeyi söyleyemeyiz çünkü deklanşör tuşuna bastığınızda, fotoğrafı çekmesi bir saniye kadar sürebiliyor ve bu daha önceki HTC telefonlarda da vardı. Ayrıca HDR modunu kapatmak da bu konuda bir etki yaratmıyor.

Buna rağmen, HTC U11’in kamerası piyasadaki en akıllı telefon kameralarından birisi olabilir ve DxOMark skoru da 90 üzerinde. Ön kamera ise piksel olarak daha da geliştirilmiş ve 16MP bir sensör bulunuyor, selfie fotoğraflar için panorama modu da sunuluyor. Bu şekilde 150 derecelik fotoğraflar çekmek mümkün.

Eğer yazılım güncellemeleriyle kamera hızında biraz gelişim sağlanırsa, HTC U11 rakipsiz olabilir.

HTC U11 Bataryası

HTC’nin batarya yaklaşımı genelde endişe yaratsa da, performansı genelde vasat üstü oluyordu. Aynı durum bu sefer için de geçerli ve yeni telefon endüstri standartlarının biraz altında kalıyor. Üst düzey donanımına rağmen, HTC U11’de 3000mAh gücünde bir batarya mevcut ve çok uzun süreli kullanım vadetmiyor.

Ayrıca telefonda kablosuz şarj özelliği de bulunmuyor.

Sonuç

Sonuca gelirsek, yeni HTC U11 şık tasarımı ve renkleriyle, yenilenen arayüzü ve ‘sıkılabilir’ yapısıyla bu yılın en başarılı telefonlarından birisi olacağa benziyor. Özellikle ses performansıyla dikkatimizi çeken cihazın ufak tefek birkaç eksiği olsa da, bunlar göz ardı edilebiliyor.

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