HTC U11 ile LG G6 arasındaki farklar? Tercih zor

Hem LG, hem de HTC markaları Samsung Galaxy S8’den tacı alabilmek için yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını sundular.

Biz de bu yazıda LG G6 ve HTC U11 ürünlerine baktık, özelliklerini kıyasladık. Peki HTC U11 mi, LG G6 mı hangisi daha iyi?

HTC U11 ile LG G6: Hangisi ucuz?

Şu anda LG G6’nın 32GB modeli ithalatçı garantili 3000 TL’ye, Türkiye garantili sürümü ise 3350 TL’ye satılıyor. HTC U11 ise şu anda Türkiye’de resmi olarak satışa sunulmadı fakat Avrupa’da 750 Euro’dan satılıyor. Buna rağmen Türkiye fiyatları konusunda her iki telefonun da birbirine yakın olacağını tahmin ediyoruz.

HTC U11 vs LG G6: Tasarım ve malzeme kalitesi

LG G6’da Quad HD 5.7 inç bir ekran paneli yer alırken, HTC U11 ise daha küçük olarak Quad HD 5.5 inç ekranla karşımıza çıkıyor. Cihazda AMOLED ekran olmasa da, rakiplerinden altta kaldığını söyleyemeyiz.

LG G6 daha büyük bir ekrana sahip gibi gözükse de, çerçeve nedeniyle aslında daha ufak. İki cihazın da boyutları şu şekilde;

HTC U11: 154 x 76 x 7.9mm

LG G6 : 148.9 x 71.9 x 7.9mm

LG G6’da sınıfının en iyisi olan IP68 su ve toz sertifikası yer alırken, HTC U11’de ise IP67 sertifikası yer alıyor ve cihaz 1 metre kadar suyun altında yaklaşık 1.5 saat durabiliyor. Her iki üründe de parmak izi sensörü mevcut.

HTC U11 vs LG G6: Teknik Özellikler

İki üründe de Android Nougat 7 işletim sistemi bulunurken, LG G6 rakiplerinin aksine bir önceki nesil işlemci çipseti olan Snapdragon 821’i tercih etmiş. HTC U11’de ise en yeni Qualcomm Snapdragon 835 mevcut. Ayrıca LG G6’da Adreno 530 grafik birimi bulunurken, HTC U11’de Adreno 540 var. Her iki cihazın da RAM miktarı 4GB.

LG G6 32GB hafıza sunarken, HTC U11’in varsayılan hafızası 64GB fakat her iki telefon da microSD kart desteği sunuyor. Ses kısmına değinirsek, bu noktada da HTC U11 daha çok öne çıkıyor.

HTC U11 vs LG G6: Hangisinin kamerası daha iyi?

Artık amiral gemisi akıllı telefonlar belli bir seviyeye erişti ve hangisinin daha iyi kameraya sahip olduğunu tespit etmek pek kolay olmuyor. LG’de 13mp iki arka kamera mevcutken, gayet başarılı sonuçlar veriyor ve HD videoları 60fps’de, 4K yani UHD videoları ise 30fps’de kaydedebiliyor. Ayrıca fotoğraflar için HDR desteği de mevcut.

HTC’de ise 12MP UltraPixel 13 kamera mevcut fakat görüntü kalitesinin başarısına rağmen, biraz yavaş çekim yapıyor.

Sonuç olarak, her iki telefon da kendine has başarılı yönlere sahipler ve seçim yapmak oldukça zor.

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