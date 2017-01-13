HTC U Ultra teknik özellikleri ve yorumları

HTC U Ultra başarılı özellikleri ile dikkat çekmektedir.HTC U Ultra teknik özelliklerine ve yorumlara ulaşmanız için sizlere güzel bir yazı hazırlamak istedik.

HTC’nin yeni amiral gemisi modeli diyebileceğimiz HTC U Ultra resmi olarak tanıtıldı.Teknoloji tutkunları bu modeli yakından incelemektedir.Nedeni ise büyük ekranlı bir telefon olması ve ön tarafta ikinci bir ekrana sahip olmasıdır.Farklı tasarım arayanlara ve performans isteyenlere hitap eden HTC U Ultra modelinin teknik özelliklerine kısaca bakalım;

İlk olarak 5.7 inçlik 513 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir Super LCD 5 ekranı bulunmaktadır.Bu ekran ise Corning Gorilla Glass 5 ile korunmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 69.12’lik bir oran görmekteyiz.İkinci ekran ise 2.05 inçlik bir boyuta sahiptir.2.ekranın en büyük özelliklerinden bir tanesi ise Sürekli Açık ekran (Always-On Display) olmasıdır.En çok kullandığınız kısa yolları bu ekrana koyarak işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz.

Bu büyüklükteki bir ekranı ise 3000 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Değişemez bataryası ve Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteğinin olduğunu belirtelim.HTC U Ultra kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 12 megapiksellik bir arka kamerası bulunmaktadır.Selfie çekmeyi çok seviyorsanız HTC U Ultra modelinin ön kamerası tam 16 megapikseldir.Tabi video kayıt özelliğinde bahsedersek 2160p Ultra HD 4K çekim yapabilmektedir.Ayrıca Yavaş Çekim video Kayıt (Slow motion video) özelliğininde olduğunu belirtelim.HTC’nin amiral gemisi modeli olabileceğini yazımızın başında belirtmiştik.

İşlemci gücüne baktığımızda ise 2.15 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 821 yonga seti bulunmaktadır.Grafik işlemcisi olarak ise Adreno 530 bulunmaktadır.4 GB RAM,64 GB’lık dahili depolama hafızası ve ekstra takılabilen hafıza kartı desteği ile kapasitesini artırabilirsiniz.Parmak izi okuyucusu,NFC ve Android’in son sürümü olan 7.0 Nougat sürümü ile gelen HTC U Ultra modelinin Türkiye satış fiyatı konusunda ve Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

HTC U Ultra yorumlarınızı bekliyoruz.

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