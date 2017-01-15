HTC U Play tanıtıldı! İşte başarılı özellikleri

HTC U Play resmi olarak tanıtıldıktan sonra akıllı telefon takipçileri bu modelin özelliklerini merak etmektedir.HTC U Play teknik özelliklerine kısaca bakalım;

İlk olarak 5.2 inçlik 424 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir Super LCD ekranı bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranı ise gayet tatmin edici seviyededir.Yüzde 70.04’lük oran ile dikkatleri üzerine çekmiştir.Bu modeli 2500 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Değiştirebilir bir bataryasının olmadığını ve hızlı şarj desteğinin bulunduğunu söyleyelim.Kamera olarak ise 16 megapiksel çözünürlüğüne sahip bir arka kamerası ve 16 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.İşlemci gücü olarak ise 1.8 GHZ hızında çalışan 8 Çekirdekli MediaTek MT6755 yonga seti bulunmaktadır.32 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.

3 GB RAM ile gayet hızlı ve akıcı bir telfon olduğunu belirtelim.İnternette vakit geçirmeyi seviyorsanız 4.5G teknolojisi olarak CAT 6 sınıfını desteklemektedir.NFC ve parmak izi okuyucusu özelliği bulunan HTC U Play’ın Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair herhangi bir net bilgi bulunmamaktadır.

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