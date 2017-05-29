HTC U Play fiyatı Hindistan’da inanılmaz düştü!

HTC’nin yeni amira gemisi U11 eşsiz özellikleri ve farklı tasarımı ile teknoloji tutkunlarının gönlünü kazandı.HTC markası ülkemizde artık tekrar popüler olmak için atak yapması gerekiyordu ve bu atağı U11 ile birlikte yakalayabilir.

HTC U11 modelinde farklı bir özellik yer alıyor.Telefonu sıkarak Facebook,Twitter,WhatsApp ve Instragram gibi daha önceden ayarladığınız uygulamaları başlataabilirsiniz.Tabi bu işlemi selfie çekerken de yapabilirsiniz.Bu sayede selfie tutkunlarının işi çok rahatlamış olacaktır.

HTC U11 çıktıktan sonra HTC’nin diğer modellerinde büyük indirimler yaşanmaya başladı.Hindistan’da HTC U Play modeli piyasaya girdiğinde 39.900 Hindistan Rupisi yani TL olarak hesapladığımızda 2215 TL olarak giriş yapmıştı.Normal olarak U11 çıktıktan sonra HTC U Play 10.000 hindistan rubisine (555 TL) kadar düşüş yaşadı.Bu kadar hızlı bir düşüşten sonra ülkemizde de düşüşler bekliyoruz.Tabi Hindistan’daki kadar bir düşüş olur mu ona emin değiliz.

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